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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Патрушев анонсировал заседание Совбеза РФ по космосу

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Развитие космической отрасли будет обсуждать в ближайшее время на заседании Совета безопасности России, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Одно из ближайших заседаний будет посвящено приоритетам в области космической деятельности России", - сказал он в интервью газете "Известия".

"Прежде всего мы рассмотрим дальнейшие возможности космической отрасли для развития науки и экономики страны, а не для противодействия кому-либо из космоса или через космос", - отметил Н.Патрушев.

Как сообщал "Интерфакс" на прошлой неделе, правительство РФ потребовало от руководства госкорпорации "Роскосмос" повысить эффективность реализации в 2019 году федеральной целевой программы "Развитие космодромов" на период 2018-2025 годов.

Как сообщалось, ФЦП с объемом финансирования 340 млрд рублей направлена на создание на территории России полнофункциональной наземной космической инфраструктуры для обеспечения пусков всех типов отечественных и перспективных ракет-носителей и запусков космических аппаратов.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в прошлую пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК), что госкорпорация выяснит, какую информацию Минэкономразвития предоставляет в правительство о ходе реализации ФЦП.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минэкономразвития РФ
Роскосмос
Персоны
Патрушев Николай
Рогозин Дмитрий
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