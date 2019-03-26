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26.03.2019
Lenta.ru

В США назвали главное отличие Су-57 от F-35

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Источник изображения: Фото: Павел Головкин / AP

Российский истребитель пятого поколения Су-57 уступает американскому F-35 Lightning II в малозаметности, пишет The National Interest.

Одновременно с этим американский журнал признает, что Су-57 превосходит F-35 Lightning II в дальности полета, скорости и маневренности.

"Все военные самолеты спроектированы в соответствии с уникальными национальными военно-воздушными доктринами и стратегическими приоритетами, что приводит к относительным преимуществам в одних областях и компромиссам — в других", — пишет издание.

Таким образом в The National Interest отреагировали на заявление президента России Владимира Путина, который в марте оценил Су-57. "Су-57, или ПАК ФА — так мы его называли — перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Он самый лучший у нас сейчас. В мире самый лучший. По всем тактико-техническим данным, по оружию. Так никто летать не может, как наш самолет", — передавало РИА Новости заявление главы государства, сделанное на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Журнал пишет, что такое отношение к собственным истребителям демонстрируют и другие главы государств, в частности, президент США Дональд Трамп, заявлявший, что F-35 Lightning II "выигрывает каждый раз", и председатель КНР Си Цзиньпин, уверенный в "подавляющем превосходстве" китайского J-20 над F-35 Lightning II.

Ранее в марте сообщалось, что F-35A Lightning II получит сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range).

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
F-35A
J-20
ПАК ФА
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Истребитель 5 поколения
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