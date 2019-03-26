"Ничего загадочного": российские военные прилетели в Венесуэлу

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Транспортные самолеты ВКС России Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тоннами груза на борту прибыли в аэропорт Майкетия в Венесуэле. По данным местных СМИ, пассажиров рейса встретили представитель Нацгвардии Венесуэлы и российские дипломаты. По словам дипломатического источника в Каракасе, военные прибыли из России "для участия в двусторонних консультациях".

99 военнослужащих Вооруженных сил России и 35 тонн груза прибыли на самолетах Ан-124 и Ил-62 в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара в Венесуэле. По данным газеты El Comercio, во главе военных стоит начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров.

"По пути в Венесуэлу самолеты сделали две пересадки - в Дамаске и Дакаре", - говорится в статье.

В аэропорту 99 военных из России встречали глава отдела международных связей и интеграции Венесуэлы Марианни Мата, представитель Национальной гвардии Эдгар Колина Рейес и члены российского посольства в Каракасе.

Источник в дипломатическом сообществе заявил РИА "Новости", что военные прибыли из России "для участия в двусторонних консультациях". По его словам, "ничего загадочного" в этом визите нет - прилет связан с реализацией контрактов по военно-техническому сотрудничеству, подписанных много лет назад.

Напомним, в декабре 2018 года РФ отправила два стратегических бомбардировщика Ту-160 в Венесуэлу для совместных учений. Трансатлантический перелет вызвал панику в США - эти самолеты способны нести на себе ядерные заряды.

Сами США свои агрессивные намерения в отношении Венесуэлы едва ли скрывают - президент США Р”РѕРЅР°Р"СЊРґ РўСЂР°РјРї заявил, что Вашингтон рассматривает военное вторжение как один из вариантов решения политического кризиса в стране.

В конце февраля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США готовят военное вторжение в Венесуэлу с целью свергнуть избранного президента страны Николаса Мадуро. По его словам, они перебрасывают своих военных в Колумбию, а в Пуэрто-Рико отправили спецназ. Переброска военных однозначно свидетельствует об усилении Пентагоном группировки войск в регионе, которые будут участвовать в операции по отстранению от власти Мадуро, считает Патрушев.

Он пояснил, что именно такая внешнеполитическая ситуация и вызвала отказ официального правительства принимать гуманитарный груз "от страны-агрессора". "Можно также добавить, что американцы предложили провести нам отдельные консультации по венесуэльской проблематике. Мы согласились. Однако после этого они же под надуманными предлогами уходят от их проведения, каждый раз перенося согласованные сроки", - сообщил секретарь Совбеза.

Патрушев также подчеркнул, что Вашингтон проявляет к народу Венесуэлы "сарказм и высокомерие".

18 февраля президент США Дональд Трамп обратился с речью к венесуэльским военным, призвав их пропустить гуманитарные конвои на территорию своей страны, сообщает Associated Press. "Пропустите гуманитарный конвой США и будьте амнистированы, или потеряйте все. Если вы выберете первый путь, то поможете создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы.

Если вы выберете второй путь и будете поддерживать Николаса Мадуро, то не найдете ни убежища, ни легкого выхода, ни пути назад", - заявил Трамп. По словам американского президента, социализм в Венесуэле довел страну до крайней нищеты и разрухи, несмотря на крупнейшие в мире запасы нефти. Он добавил, что "в Латинскую Америку приходит новый день".

Из-за экономического и политического кризиса из Венесуэлы бегут местные жители. В соседних Эквадоре и Перу власти объявили чрезвычайное положение из-за притока беженцев. К ноябрю 2018 года из Венесуэлы бежали 3 млн человек, заявили в ООН еще до начала противостояния между Мадуро и Гуайдо.

Еще порядка 2 млн человек покинули страну за два месяца 2019 года, из них 1 млн 170 тыс. приняла Колумбия, 550 тыс. - Перу, и 250 тыс. человек уехали в Эквадор.

21 марта советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пригрозил "финансово задушить" власти Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро, передает НСН. Он также потребовал освободить секретаря Хуана Гуайдо, который, по сообщениям СМИ, был задержан в Венесуэле.

Спустя три дня президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо в планировании его убийства. С таким заявлением законный глава Боливарианской Республики выступил в эфире местного телевидения, передает ФАН.

"Американский империализм хочет меня убить. Мы только что разоблачили план, которым дьявольская марионетка руководила лично, чтобы убить меня", - сообщил он. Мадуро уточнил, что покушение готовилось при участии США и у венесуэльского правительства есть доказательства этого.

Иван Апулеев