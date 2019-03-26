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26.03.2019
Газета.ru

Разведка на границах: "Боинг" США облетел Калининград

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Источник изображения: gazeta.ru

Самолет ВВС США провел разведку у границ России

Самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint провел разведку у границ Калининградской области. В воздушное пространство России американский самолет не заходил, полет проходил на высоте порядка 3,5 тыс. метров. Активность военных самолетов НАТО у российских рубежей в последнее время значительно возросла.



Очередной разведывательный полет провел самолет ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint у границ Калининградской области. Как сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar, американский самолет прошел через "зону полетной информации" региона.

Воздушное судно вылетело с авиабазы в Великобритании. После полета над Балтийским морем и разведки у границ России Boeing вернулся на аэродром. Полет проходил на высоте в почти 3,5 тыс. метров над поверхностью земли.

16 марта американский стратегический бомбардировщик В-52 с включенным транспондером подлетал вплотную к границе Российской Федерации на расстояние 150 километров в небе над Балтикой.

За неделю до этого у границ Калининградской области были замечены два военных самолета. Первым оказался британский радиоразведчик RC-135W Rivet Joint. Он находился на высоте 8,2 километра, совершая полет вблизи Калининграда. Кроме того, был зафиксирован шведский самолет GIV SP, который вел разведку на высоте 13,7 километра.

В 2018 году австралийский журналист Джейми Сейдел сравнил Калининград с "ножом у горла НАТО в Балтийском море". Об этом говорится в его статье на новостном портале News.com.au.

"Новые бункеры. Новые ракеты. Улучшенные авиабазы. Расширенные склады для вооружений. Москва явно что-то устраивает в Калининградском эксклаве - тяжело вооруженном аванпосте, нацеленном в самое сердце Европы",

- пишет Сейдел. Ссылаясь на репортаж телеканала CNN, журналист отметил обновление как минимум четырех ключевых военных объектов на территории Калининградской области. По данным минобороны США, работы в эксклаве - "самый крупный шаг" со стороны России по милитаризации Калининграда.

По мнению Сейдела, Калининградская область стала для НАТО "сильной головной болью" в последние годы. Бомбардировщики, истребители, подводные лодки и военные корабли России регулярно проводят учения, цель которых - отработать варианты военного конфликта со странами Скандинавии, говорится в статье.

В Калининградской области дислоцирована мощная и самодостаточная группировка российского Военно-морского флота, в числе которого в том числе и малые артиллерийские корабли проекта 21630 с вертикальной пусковой установкой комплекса 3Р-14 УКСК, способном разместить восемь крылатых ракет "Калибр".

Морская, противолодочная и противовоздушная оборона также может использовать и целую плеяду других боевых кораблей, сообщается в статье. В их числе эскадренные миноносцы, сторожевые корабли, корветы и ракетные крейсеры.

Как отмечает издание, наибольшая опасность исходит от ракетных комплексов "Искандер-М" наряду с крылатыми ракетами Х-55 и Х-101, находящимися в распоряжении ВКС России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о размещении ракетного комплекса "Искандер" в Калининградской области заявил, что Россия "никому не угрожает", однако при этом имеет полное суверенное право размещать вооружения на своей территории там, где ей угодно.

Американские самолеты летают у берегов Калининградской области из года в год. Как сообщает ФАН, в 2016 году два самолета-разведчика НАТО приблизились к границам региона. За пару недель до этого были засечены патрульные и разведывательные самолеты стран Североатлантического альянса и Швеции. Американцы стянули к российской границе P8 Poseidon, самолет-разведчик RC-135V, НАТО отправило самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry AWACS, а Швеция - самолет радиотехнической разведки.

Ранее майор ВКС РФ в отставке Виталий Соколовский в разговоре с НСН и вовсе

сравнил ситуацию с постоянными разведполетами НАТО у границ РФ с кануном Великой Отечественной войны.

"Сами по себе разведывательные самолеты, которые кружат у наших границ, это уже ненормально. Хоть один, хоть пятьдесят. Сразу хочется задать вопрос, что они разведывают и для чего? А если вспомнить Великую Отечественную войну, то где-то в 1938 году немецкие самолеты периодически летали вдоль наших границ, залетали за них, мотивируя это тем, что потерялись. А в итоге через три года началась война", - заявил бывший военный летчик.

Российские власти, в том числе и президент РФ Владимир Путин, неоднократно подчеркивали, что наша страна способна дать решительный и разрушительный ответ на любую агрессию.


Иван Апулеев

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