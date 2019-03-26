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26.03.2019
Российская газета

Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием

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Источник изображения: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Процесс производства военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А (другое название Ил-476) на ульяновском заводе "Авиастар-СП" идет с опозданием. Об этом в конце прошлой недели в ходе визита на предприятие журналистам сообщил курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов.

"У нас возникли проблемы с серийным производством самолетов Ил-476 - в прошлом году был сорван гособоронзаказ на них. Три машины идут с опозданием на три-четыре месяца, - заявил вице-премьер Борисов. - На совещании в Москве мы детально разбирались в причинах сложившейся ситуации. Принято решение создать постоянно действующую межведомственную комиссию минпромторга и минобороны. Два замминистра будут практически ежемесячно проводить совместные совещания, отслеживать ход производства. Это "ручное управление", но другого выхода сейчас нет".

По словам вице-премьера, минобороны рассматривает Ил-476 в качестве основного самолета военно-транспортной авиации и намерено до 2030 года закупить более сотни таких машин, не считая топливозаправщиков, которые также создаются на базе транспортника.

- Я прибыл на ульяновский завод, чтобы оценить степень производственных, технических и кадровых возможностей предприятия. Перед ним стоит задача в этом году выпустить не менее шести Ил-476, в следующем году - не менее семи, а начиная с 2021 года выйти на производство 10-12 самолетов в год, - рассказал Юрий Борисов.

Он добавил, что у самолета хороший экспортный потенциал. В частности, в его поставках заинтересованы Алжир и Казахстан, однако из-за узких производственных возможностей зарубежный спрос пока не может быть удовлетворен.

- Мы видим, что на заводе практически готов новый цех бесстапельной сборки. Это более современная технология, которая позволяет вести сборку более динамично и снизить себестоимость самолетов. Думаю, суммарные возможности старой стапельной сборки и новой бесстапельной позволят обеспечить потребность в самолетах Ил-476 Минобороны России и внешних заказчиков", - добавил вице-премьер.

Первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А будет передан ВКС России до конца марта. Об этом сообщила пресс-служба Авиационного комплекса имени Ильюшина.


Виталий Ахмеров (Ульяновск) , Иван Петров (Ульяновск)

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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:44
Зарплаты для рабочих нужно поднять до приличного уровня,а не ждать чуда от пенсионеров работающих на последнем дыхании за 11500-17000 руб в месяц,тогда  самолеты будут...Да и станочный парк не мешало бы обновить,а то на станках 16К20 далеко в 21 веке не уедешь...Мир давно работает на станках с ЧПУ...а в РФ такие станки все еще редкость и половина тех что есть устаревших моделей,которые все еще используют в качестве носителя информации бумажные перфоленты и перфокарты...
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