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25.03.2019
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

В Польшу дополнительно перебрасывают 1,5 тысячи военнослужащих США

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: www.belvpo.com

Около 1500 американских военнослужащих из Форт Блисс (штат Техас) в настоящее время отрабатывают вопросы подготовки подразделений к оперативному развертыванию в Польше. С этой целью на полигоне в Дравске-Поморском будут задействованы более 700 единиц военной техники, переброшенных с базы заблаговременного складирования СВ США в голландском городе Эйгелсховен.

По официальным сообщениям пресс-службы СВ США, военный контингент, задействованный в учениях, выделен из состава 2-й боевой бригадной группы (ББГ) 1-й пехотной дивизии ВС США. Первая группа, численностью 350 военнослужащих, прибыла в Берлин из Форт Блисс 19 марта. В рамках тренировки, организованной исполняющим обязанности министра оборона США Патриком Шанаханом, подразделение было поднято по тревоге и переброшено на восточный фланг НАТО. Подчеркивается, что целью данных учений является проверка и совершенствование определенных навыков и «не является ответом» на какое-либо событие в мире.

Всего в рамках концепции Dynamic Force Employment на этой неделе в Польшу из Техаса прибудет в общей сложности 1500 военнослужащих. Главной целью данных мероприятий является проверка возможностей оперативного ответа вооруженных сил США на трудную для прогнозирования реакцию противника на изменения ситуации в свете возрастания вызовов и угроз. Действия подобного рода требуют тщательной подготовки, координации и сотрудничества с союзниками на их территории.

Одновременно с переброской 1,5 тысяч военнослужащих непосредственно из США по воздуху, через несколько пунктов в Европе с базы заблаговременного складирования были переброшены военная техника и запасы, необходимые для функционирования элементов ББГ – от топлива и боеприпасов до самоходных артиллерийских установок, танков и боевых машин пехоты. Несмотря на то, что вся техника привезена со складов в г.Эйгелсховен, она с таким же успехом могла бы попасть в Польшу и из Германии, где на складах хранения находятся реактивные системы залпового огня, или из Норвегии, где хранится техника Корпуса морской пехоты США. Переброска ВВСТ осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом.

На полигоне в Дравске-Поморском военнослужащие из состава 2-й ББГ будут тренироваться в течение нескольких недель совместно с поляками. После окончания тренировки военнослужащие вернутся в Форт Блисс, а техника – на склады в Эйгелсховен. Количество личного состава, анонсированное пресс-службой ВС США, свидетельствует о том, что будет отработана переброска подразделения численностью от батальона, но не более 3-4 тысяч военнослужащих.

Главной задачей данной тренировки является проверка возможности оперативного усиления танковых и механизированных подразделений ВС США в районе восточного фланга в случае военной угрозы.

Возможность переброски подразделений позволит усилить танковую бригаду США, находящуюся в Польше на ротационной основе со штабом в Жагани или другие польские и союзнические подразделения. В настоящее время роль так называемой «ротационной» танковой бригады выполняет 1-я бригада 1-й пехотной дивизии. Так что в Польше в скором времени будут отрабатывать учебные вопросы подразделения двух бригад «Большой Красной Единицы».


Николай Астровский

Права на данный материал принадлежат Военно-политическое обозрение (Беларусь)
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Нидерланды
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Польша
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