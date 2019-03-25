Войти
25.03.2019
Газета.ru

"Мы добились своего": НАТО довольно бомбардировками Югославии

569
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

НАТО назвало бомбардировки Югославии "необходимыми"

В НАТО до сих пор считают бомбардировки Югославии, которые начались 24 марта 1999 года, необходимыми и легитимными. В России же на это заявляют, что Запад так и не извлек уроков из тех событий. Операция НАТО в Югославии, известная под названием "Милосердный ангел", унесла жизни тысяч людей и по сути привела к развалу Союзной республики.



С начала бомбардировки Югославии прошло 20 лет, и НАТО по-прежнему называет те события необходимыми и легитимными действиями, предпринятыми, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Косове.

Как заявили ТАСС в пресс-службе альянса, решение о бомбардировках было принято, когда бои в республике шли уже больше года. К тому моменту, как отметили в пресс-службе, ООН и международная контактная группа по бывшей Югославии, членом которой была и Россия, совершили несколько неудачных попыток найти мирное дипломатическое решение этого кризиса.

"Цель операции заключалась в том, чтобы положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также чтобы обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям. Операция "Союзная сила" добилась того, чего она стремилась достичь", - пояснили в штаб-квартире НАТО.

Позиция России за эти 20 лет также не изменилась. В постоянном представительстве РФ при НАТО уверены, что Запад так и не усвоил урок трагедии в Югославии, когда были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали для альянса "побочным ущербом".

"24 марта - безусловно трагическая дата в современной истории Европы. В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии" - в обход международного права и без санкции СБ ООН", - подчеркнули в постоянном представительстве России.

Действия в Ираке и Ливии сегодня демонстрируют, что уроки трагических событий на Балканах 20-летней давности так и не были учтены, обратили внимание в российской миссии.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, бомбардировки Югославии были незаконными, и это ключевой вопрос.

"Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года", - цитирует RT Климова.

24 марта 1999 года страны НАТО без санкции ООН начали военную операцию под названием "Союзническая сила", которая в США больше известна как "Милосердный ангел". Около восьми вечера союзники подвергли массированным бомбардировкам югославские города и военные объекты.

Накануне бывший тогда генсеком НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать против Югославии военную операцию. "Все усилия по достижению согласованного политического урегулирования кризиса в Косово потерпели неудачу. Нет никаких альтернатив, кроме начала военных действий. Мы должны положить конец насилию и гуманитарной катастрофе там", - заявил 23 марта Солана.

Причиной атаки Союзной республики стало обострение межнационального конфликта между сербами и албанцами в Югославии.

Все началось еще в 1989 году, когда, вопреки Конституции 1974 года, сербский парламент отменил автономию Косова и инициировал роспуск местных парламента и правительства. В соответствии с новым основным законом Сербии от 28 сентября 1990 года, Косово оставили только территориальную и культурную автономию.

Год спустя косовские сепаратисты провозгласили непризнанную "Республику Косово", а ее президентом избрали Ибрагима Ругову. Независимость этой территории тогда поддержала только Албания. В 1996 году была создана "Армия освобождения Косово" (АОК) - орган для борьбы за суверенность территории.

К концу 1990-х межэтнический конфликт стал полноценной войной. 28 февраля 1998 года АОК официально объявила о начале вооруженной борьбы за независимость республики, после чего боевики начали нападать на полицейские участки и помещения государственных органов. 9 сентября того же года Совет НАТО утвердил план военного вмешательства в конфликт в Югославии.

18 марта 1999 года албанская, американская и британская делегации подписали так называемые "Рамбуйские соглашения". Изначально речь в них шла только о политическом меморандуме, декларирующем пути придания Косову определенных свобод, но в рамках Югославии. Но после утверждения всех позиций этого документа в нем начали появляться приложения о военных и полицейских вопросах. В них и закреплялся ввод в Косово миротворческих сил.

Делегация Югославии, как и Россия, были возмущены подобным подходом к ведению переговоров. В итоге Белград и Москва отказались ставить под этими соглашениями свои подписи.

Неделю спустя начались бомбардировки. Фактическим поводом для их начала стали так называемые этнические чистки, в организации которых страны-члены НАТО в 1999 году обвинили сербов. Альянс потребовал полного вывода армии Сербии с территории Косова под угрозой военной интервенции, что по сути означало признание Югославией отделения Косова. Президент республики Слободан Милошевич отказался пойти на этот шаг.

В восемь часов вечера по местному времени первые бомбы упали на сербскую столицу. "Два оранжевых взрыва осветили осветили небо над Белградом в районе военной базы примерно в восемь вечера", - сообщал телеканал CNN.

Ракетные удары в тот вечер также были нанесены по военным объектам в Приштине, Подгорице, пригороде Белграда Батайнице и в других городах Сербии.

Одним из первых пострадал город Панчево в 20 километрах от Белграда. Бомбы упали сразу на несколько корпусов нефтяного завода. "Вот здесь не было передней стены. Вокруг все было засыпано стеклами. А сама ракета упала на крышу и взорвалась внутри цеха между двумя резервуарами. От здания почти ничего не осталось", - приводит телеканал "Звезда" воспоминания работника завода Бошко Нешича.

Спустя минуту после начала атаки президент США Билл Клинтон сказал журналистам в Белом доме: "Мы с нашими союзниками по НАТО предприняли действия после усиленных регулярных попыток прийти к мирному решению кризиса в Косове".

По словам Клинтона, нападение преследовало три цели: продемонстрировать решимость НАТО, заставить Белград отказаться от наступления на косовских албанцев и сократить военные возможности Югославии, чтобы предотвратить будущие атаки.

В тот же день в Нью-Йорке в 23.00 по местному времени по требованию России было созвано внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, но добиться практических результатов Москве не удалось. 12 членов Совета отвергли российский проект резолюции по ситуации в Югославии. В его поддержку выступили только представители КНР и Намибии.

В течение продолжавшейся 78 дней кампании самолеты НАТО нанесли порядка 2,3 тыс. воздушных ударов по 990 объектам на территории Сербии и Черногории.

По разным оценкам, "Милосердный ангел" за все время операции унес жизни от 2,5 тыс. до трех тыс. гражданских лиц и около тысячи военнослужащих югославской армии и полиции.

Бомбардировки завершились 9 июня того же года, когда Белград окончательно вывел свои войска с территории Косово. Приказ о прекращении воздушных атак Хавьер Солана отдал 10 июня. Тогда же СБ ООН принял резолюцию 1244, которая, в частности, предусматривала ввод военного миротворческого контингента на территорию Косова и Метохии.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Великобритания
Ирак
Китай
Ливия
Намибия
Россия
Сербия
США
Финляндия
Черногория
Югославия
Компании
ООН
Проекты
NATO
Похожие новости
23.05.2017
ВВС НАТО: сокрытие истины о потерях
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
10.07.2013
НАТО издали и изнутри
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57