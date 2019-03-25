"Мы добились своего": НАТО довольно бомбардировками Югославии

НАТО назвало бомбардировки Югославии "необходимыми"

В НАТО до сих пор считают бомбардировки Югославии, которые начались 24 марта 1999 года, необходимыми и легитимными. В России же на это заявляют, что Запад так и не извлек уроков из тех событий. Операция НАТО в Югославии, известная под названием "Милосердный ангел", унесла жизни тысяч людей и по сути привела к развалу Союзной республики.

С начала бомбардировки Югославии прошло 20 лет, и НАТО по-прежнему называет те события необходимыми и легитимными действиями, предпринятыми, чтобы остановить гуманитарную катастрофу в Косове.

Как заявили ТАСС в пресс-службе альянса, решение о бомбардировках было принято, когда бои в республике шли уже больше года. К тому моменту, как отметили в пресс-службе, ООН и международная контактная группа по бывшей Югославии, членом которой была и Россия, совершили несколько неудачных попыток найти мирное дипломатическое решение этого кризиса.

"Цель операции заключалась в том, чтобы положить конец всем боевым действиям и репрессиям против гражданского населения Косова, а также чтобы обеспечить возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям. Операция "Союзная сила" добилась того, чего она стремилась достичь", - пояснили в штаб-квартире НАТО.

Позиция России за эти 20 лет также не изменилась. В постоянном представительстве РФ при НАТО уверены, что Запад так и не усвоил урок трагедии в Югославии, когда были разрушены объекты критической гражданской инфраструктуры, а мирные граждане стали для альянса "побочным ущербом".

"24 марта - безусловно трагическая дата в современной истории Европы. В этот день ровно 20 лет назад возобладал соблазн решить сложнейшие, крайне чувствительные межэтнические и межрелигиозные проблемы в Югославии не кропотливыми дипломатическими усилиями, а простыми и быстрыми методами "силовой хирургии" - в обход международного права и без санкции СБ ООН", - подчеркнули в постоянном представительстве России.

Действия в Ираке и Ливии сегодня демонстрируют, что уроки трагических событий на Балканах 20-летней давности так и не были учтены, обратили внимание в российской миссии.

По мнению заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, бомбардировки Югославии были незаконными, и это ключевой вопрос.

"Они подорвали основополагающие принципы не только устава ООН, но и всей конструкции, которая возникла после Хельсинкских соглашений 1975 года", - цитирует RT Климова.

24 марта 1999 года страны НАТО без санкции ООН начали военную операцию под названием "Союзническая сила", которая в США больше известна как "Милосердный ангел". Около восьми вечера союзники подвергли массированным бомбардировкам югославские города и военные объекты.

Накануне бывший тогда генсеком НАТО Хавьер Солана отдал приказ командующему силами альянса в Европе американскому генералу Уэсли Кларку начать против Югославии военную операцию. "Все усилия по достижению согласованного политического урегулирования кризиса в Косово потерпели неудачу. Нет никаких альтернатив, кроме начала военных действий. Мы должны положить конец насилию и гуманитарной катастрофе там", - заявил 23 марта Солана.

Причиной атаки Союзной республики стало обострение межнационального конфликта между сербами и албанцами в Югославии.

Все началось еще в 1989 году, когда, вопреки Конституции 1974 года, сербский парламент отменил автономию Косова и инициировал роспуск местных парламента и правительства. В соответствии с новым основным законом Сербии от 28 сентября 1990 года, Косово оставили только территориальную и культурную автономию.

Год спустя косовские сепаратисты провозгласили непризнанную "Республику Косово", а ее президентом избрали Ибрагима Ругову. Независимость этой территории тогда поддержала только Албания. В 1996 году была создана "Армия освобождения Косово" (АОК) - орган для борьбы за суверенность территории.

К концу 1990-х межэтнический конфликт стал полноценной войной. 28 февраля 1998 года АОК официально объявила о начале вооруженной борьбы за независимость республики, после чего боевики начали нападать на полицейские участки и помещения государственных органов. 9 сентября того же года Совет НАТО утвердил план военного вмешательства в конфликт в Югославии.

18 марта 1999 года албанская, американская и британская делегации подписали так называемые "Рамбуйские соглашения". Изначально речь в них шла только о политическом меморандуме, декларирующем пути придания Косову определенных свобод, но в рамках Югославии. Но после утверждения всех позиций этого документа в нем начали появляться приложения о военных и полицейских вопросах. В них и закреплялся ввод в Косово миротворческих сил.

Делегация Югославии, как и Россия, были возмущены подобным подходом к ведению переговоров. В итоге Белград и Москва отказались ставить под этими соглашениями свои подписи.

Неделю спустя начались бомбардировки. Фактическим поводом для их начала стали так называемые этнические чистки, в организации которых страны-члены НАТО в 1999 году обвинили сербов. Альянс потребовал полного вывода армии Сербии с территории Косова под угрозой военной интервенции, что по сути означало признание Югославией отделения Косова. Президент республики Слободан Милошевич отказался пойти на этот шаг.

В восемь часов вечера по местному времени первые бомбы упали на сербскую столицу. "Два оранжевых взрыва осветили осветили небо над Белградом в районе военной базы примерно в восемь вечера", - сообщал телеканал CNN.

Ракетные удары в тот вечер также были нанесены по военным объектам в Приштине, Подгорице, пригороде Белграда Батайнице и в других городах Сербии.

Одним из первых пострадал город Панчево в 20 километрах от Белграда. Бомбы упали сразу на несколько корпусов нефтяного завода. "Вот здесь не было передней стены. Вокруг все было засыпано стеклами. А сама ракета упала на крышу и взорвалась внутри цеха между двумя резервуарами. От здания почти ничего не осталось", - приводит телеканал "Звезда" воспоминания работника завода Бошко Нешича.

Спустя минуту после начала атаки президент США Билл Клинтон сказал журналистам в Белом доме: "Мы с нашими союзниками по НАТО предприняли действия после усиленных регулярных попыток прийти к мирному решению кризиса в Косове".

По словам Клинтона, нападение преследовало три цели: продемонстрировать решимость НАТО, заставить Белград отказаться от наступления на косовских албанцев и сократить военные возможности Югославии, чтобы предотвратить будущие атаки.

В тот же день в Нью-Йорке в 23.00 по местному времени по требованию России было созвано внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, но добиться практических результатов Москве не удалось. 12 членов Совета отвергли российский проект резолюции по ситуации в Югославии. В его поддержку выступили только представители КНР и Намибии.

В течение продолжавшейся 78 дней кампании самолеты НАТО нанесли порядка 2,3 тыс. воздушных ударов по 990 объектам на территории Сербии и Черногории.

По разным оценкам, "Милосердный ангел" за все время операции унес жизни от 2,5 тыс. до трех тыс. гражданских лиц и около тысячи военнослужащих югославской армии и полиции.

Бомбардировки завершились 9 июня того же года, когда Белград окончательно вывел свои войска с территории Косово. Приказ о прекращении воздушных атак Хавьер Солана отдал 10 июня. Тогда же СБ ООН принял резолюцию 1244, которая, в частности, предусматривала ввод военного миротворческого контингента на территорию Косова и Метохии.

Лидия Мисник