Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере

Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.

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Гафур сообщил, что переговоры с представителями России ведутся о сотрудничестве в сфере авиации, противотанковых вооружений средств ПВО.

Недавно мы получили из России вертолеты Ми-35, которыми сейчас уже пользуемся. Так что Россия – наш друг, и мы намерены расширять военное сотрудничество с Россией. Мы с нетерпением этого ждем

– сказал генерал-майор, выразив надежду, что новые контракты будут подписаны уже в этом году.

Он также заявил, что Иламабад приветствовал бы любое посредничество извне, которое помогло бы принести в регион мир. "И Россию мы приветствовали бы (в этой роли) более чем", – отметил представитель военного ведомства.

Однако Индия отказывается от посредничества и даже от двухстороннего диалога, добавил генерал

По его словам, власти Пакистана высоко оценивают значение России в регионе, особенно ее роль в процессе примирения в Афганистане. Гафур подчеркнул, что в Исламабаде российская внешняя политика воспринимается как "голос разума", потому что Москва стремится к "балансу сил в многополярном мире".

И мы хотели бы, чтобы Россия, будучи влиятельным государством, сыграла свою роль для установления мира в Южной Азии и за ее пределами. Мы ожидаем, что Россия сделает это, поскольку усилия, которые она предпринимает, дают хорошие результаты

– заключил Гафур.

Напомним, кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористических группировок после того как смертник из формирования "Джаиш-е-Мухаммад" подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир.