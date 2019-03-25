Войти
25.03.2019
Военное обозрение

Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере

768
0
+4

Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.

Источник изображения: https://twitter.com/AhmAdTipu7

Гафур сообщил, что переговоры с представителями России ведутся о сотрудничестве в сфере авиации, противотанковых вооружений средств ПВО.

Недавно мы получили из России вертолеты Ми-35, которыми сейчас уже пользуемся. Так что Россия – наш друг, и мы намерены расширять военное сотрудничество с Россией. Мы с нетерпением этого ждем

– сказал генерал-майор, выразив надежду, что новые контракты будут подписаны уже в этом году.

Он также заявил, что Иламабад приветствовал бы любое посредничество извне, которое помогло бы принести в регион мир. "И Россию мы приветствовали бы (в этой роли) более чем", – отметил представитель военного ведомства.

Однако Индия отказывается от посредничества и даже от двухстороннего диалога, добавил генерал

По его словам, власти Пакистана высоко оценивают значение России в регионе, особенно ее роль в процессе примирения в Афганистане. Гафур подчеркнул, что в Исламабаде российская внешняя политика воспринимается как "голос разума", потому что Москва стремится к "балансу сил в многополярном мире".

И мы хотели бы, чтобы Россия, будучи влиятельным государством, сыграла свою роль для установления мира в Южной Азии и за ее пределами. Мы ожидаем, что Россия сделает это, поскольку усилия, которые она предпринимает, дают хорошие результаты

– заключил Гафур.

Напомним, кризис в отношениях Индии и Пакистана резко обострился после 14 февраля. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке террористических группировок после того как смертник из формирования "Джаиш-е-Мухаммад" подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Ми-35
Похожие новости
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
06.05.2016
Прилетели: КВЗ переходит на четырехдневку
05.11.2015
От «Иглы» до авианосца — часть II
14.04.2015
"Если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах"
18.05.2012
Сегмент военной вертолетной техники является самым динамично развивающимся среди всех категорий обычных вооружений
14.03.2012
Почему востребовано русское оружие
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57