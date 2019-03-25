Самолет-разведчик США заметили рядом с Калининградской областью

Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135V River Joint заметили у границ Калининградской области, о чем сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar в своем Twitter в воскресенье, 24 марта.

По данным ресурса, воздушное судно взлетело с британской авиабазы Mildenhall. Оттуда оно направилось в сторону Балтики. Разведчик изучил воздушное пространство Калининградской области, после чего направился обратно на базу.

River Joint проводил свой полет на высоте около 3,5 тыс. м.

Ранее, 12 марта, патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon облетел на низкой высоте отряд кораблей Северного моря (СФ) во главе с новейшим ракетным фрегатом "Адмирал Горшков" в Атлантике. Он провел около российских кораблей более полутора часов, снижаясь с высоты 9,1 тыс. м до 907 м и несколько раз до 160 м.