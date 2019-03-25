NI оценило эффективность российского Су-35С

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американское издание National Interest оценило эффективность российского Су-35С после публикации видеоролика с учениями экипажа истребителя в Сирии.

Как сообщило издание, истребители Су-35С поколения "4++" перебросили на авиабазу Хмеймим сравнительно поздно, однако они сумели хорошо себя зарекомендовать и отлично проявили себя в нанесении ударов по позициям боевиков. Авторы также обращают внимание, что истребитель играл важную сдерживающую роль во время обострения российско-турецких отношений.

При этом сирийский конфликт стал важным для российских ВКС еще и с точки зрения возможности обучения пилотов и механиков, где они могли получить необходимый боевой опыт.

Издание называет Су-35С одним из наиболее передовых российских военных самолетов, развернутых в Сирии. Более того, как отмечают авторы, Су-35С был временным решением и связующим звеном между Су-27 и Су-57, однако истребитель настолько хорошо проявил себя, что может считаться альтернативой своему более дорогому наследнику.

Тем не менее NI отмечает, что со стратегической точки зрения Су-57 представляет более надежную основу для развития ВКС, поэтому именно он будет служить флагманом российской авиации в ближайшие десятилетия.

Су-35С — многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения "4++". Впервые поднялся в воздух в 2008 году, на вооружение поступил в феврале 2014 года.