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25.03.2019
Российская газета

Военную авиацию привлекут к борьбе с ледовыми заторами на Северо-Западе

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Ми-8АМТШ "Терминатор"
Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 6-й армии ВВС и ПВО могут привлечь к борьбе с ледовыми заторами на реках в 26 регионах северо-запада России.

Пилоты многоцелевых самолетов Су-35С, Су-34, вертолетов Ми-8 "Терминатор", дислоцированные на военных аэродромах в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Курской, Смоленской, Псковской областях и Республике Карелия уже находятся в 2-часовой готовности к таким заданиям. Для "вскрытия" рек летчики при необходимости используют авиационные бомбы минимального калибра.

В ходе учебно-боевых вылетов вертолетчики круглосуточно мониторят паводковую обстановку в регионе. С такой же целью в воздух поднимают беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Элерон". При стартовой массе в 14-18 килограммов, "Орлан" способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, он может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора.

Что касается беспилотного "Элерона", то он позволяет круглосуточно вести воздушную оптикоэлектронную разведку и передавать информацию в реальном режиме времени через закрытые цифровые каналы связи. Кроме того, этот дрон способен действовать в широком диапазоне высот и температур на удалении более 50 км от наземной станции управления. Аппарат готов выполнять многократные облеты и проходы над заданной точкой, а при необходимости осуществлять автоматическую посадку с помощью спутниковых систем навигации ГЛОНАСС и GPS. За счет установки оборудования на гиростабилизированных платформах "Элерону" не страшны ни порывы ветра, ни резкая смена воздушных потоков. В состав беспилотника входят телевизионная, инфракрасная и фотокамеры, ретранслятор, а также станции радиотехнической разведки и постановки помех.

Тем временем обстановку на реках отслеживают и мобильные наблюдательные группы военных инженеров. А взаимодействие с местными органами власти организует Региональный центр управления Западного военного округа, расположенный в Санкт-Петербурге.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ЗВО, привлечение ВКС к подобной работе вызвано тем, заторы льда угрожают гидротехническим сооружениями и грозят неконтролируемым разливом местных рек.


Юрий Гаврилов

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