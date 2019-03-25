Генсек НАТО встретится с руководством Грузии

Тбилиси. 24 марта. ИНТЕРФАКС - В рамках визита генсека НАТО Йенса Столтенберга в Тбилиси будут затронуты вопросы, касающиеся усиления сотрудничества альянса с Грузией и безопасности Черного моря, сообщила грузинскому Первому каналу глава офиса НАТО в Грузии Розария Пуглиси.

Она отметила, что Й.Столтенберг прибудет в воскресенье. Кроме того, в ближайшие дни состоится визит членов Военного комитета НАТО в Грузию.

"Между Грузией и НАТО тесные отношения, такие, каких до сих пор еще не было никогда. Это ясно демонстрирует то, какую работу мы делаем вместе и насколько поддерживаем евроатлантические стремления Грузии", - сказала Р.Пуглиси.

Комментируя негативную реакцию РФ на проходящие в Грузии командно-штабные учения НАТО, с ходом которых в понедельник лично ознакомится Й.Столтенберг, Р.Пуглиси заявила, что эти учения не направлены против третьих стран и в них "нет никакой агрессии".

"Любая активность, в которую вместе включены НАТО и Грузия, имеет исключительно оборонный характер", - подчеркнула глава связного офиса НАТО.

Как сообщили журналистам в министерстве иностранных дел Грузии, официальные встречи генсека НАТО с представителями руководства Грузии запланированы на понедельник.

В частности, Й.Столтенберг встретится с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом Саломе Зурабишвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе.