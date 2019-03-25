Саммит ЛАГ не намерен обсуждать восстановление членства Сирии
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Дубай. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не включен в повестку дня предстоящего в Тунисе саммита, заявили в воскресенье в этой международной организации.
Представитель организации сообщил журналистам, что "восстановление (членства) Сирии обсуждаться на саммите в Тунисе не будет".
Ранее на этой неделе о возможности обсуждения этой проблемы заявляли в министерстве иностранных дел Туниса.
Проведение саммита ЛАГ намечено в Тунисе 31 марта.
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