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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Саммит ЛАГ не намерен обсуждать восстановление членства Сирии

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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

Дубай. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не включен в повестку дня предстоящего в Тунисе саммита, заявили в воскресенье в этой международной организации.

Представитель организации сообщил журналистам, что "восстановление (членства) Сирии обсуждаться на саммите в Тунисе не будет".

Ранее на этой неделе о возможности обсуждения этой проблемы заявляли в министерстве иностранных дел Туниса.

Проведение саммита ЛАГ намечено в Тунисе 31 марта.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
Тунис
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