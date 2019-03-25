Саммит ЛАГ не намерен обсуждать восстановление членства Сирии

Дубай. 24 марта. ИНТЕРФАКС - Вопрос о восстановлении членства Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) не включен в повестку дня предстоящего в Тунисе саммита, заявили в воскресенье в этой международной организации.

Представитель организации сообщил журналистам, что "восстановление (членства) Сирии обсуждаться на саммите в Тунисе не будет".

Ранее на этой неделе о возможности обсуждения этой проблемы заявляли в министерстве иностранных дел Туниса.

Проведение саммита ЛАГ намечено в Тунисе 31 марта.