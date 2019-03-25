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25.03.2019
Военное обозрение

Пакистан перебросил к границе с Индией "Красное знамя"

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Индийская пресса сообщает, что командование ВС Пакистана приняло решение об усилении пакистано-индийской границы. Для этого в приграничные районы перебрасываются дополнительные средства ПВО. О каких средствах противовоздушной обороны идёт речь?

Источник изображения: topwar.ru

Если верить сообщениям индийской разведки, на которые ссылается информационная служба DNA India, то это усиление границы Пакистана осуществляется за счёт переброски ЗРК LY-80. Это комплексы китайского производства, причём в своё время КНР запускала выпуск таких ЗРК в кооперации с Россией, на основе использования российских технологий. LY-80 – это экспортная версия комплекса HQ-16 (расшифровка аббревиатуры с китайской транскрипции – "Красное знамя"). Именно поэтому в индийской прессе встречается трактовка о переброске к границе с Индией "Красного знамени".

Стоит напомнить, что HQ-16 – это своеобразная интеграция технологий ЗРК "Бук" и корабельного комплекса "Штиль". О том, что Пакистан поставил на вооружение своих вооружённых сил эти зенитные ракетные комплексы, стало известно весной 2017 года.

LY-80 оснащён трёхкоординатной РЛС с пассивной ФАР. Она способна обнаруживать цели на дальности до 140 (по другим данным – 150) км на высотах не более 20 км.

В упомянутом индийском СМИ заявлено, что Пакистан опасается нанесения новых авиаударов индийскими ВВС по лагерю террористов в Балакоте. Из материала:

Это доказывает, что авиаудар был эффективным.

С другой стороны, можно отметить, что если Индия собирается снова наносить удары по тому же лагерю, то это доказывает ровно обратное - удар 26 февраля не был эффективным.

В материале также говорится о том, что "Китай однозначно решил выступить на стороне Пакистана".

Приводятся данные о том, что Исламабад подписал с Пекином контракт на поставки для нужд пакистанских вооружённых сил китайских беспилотников Rainbow CH-4 и CH5. Так, ударный дрон CH-5 способен нести до 1 тонны полезной нагрузки, включая ракеты класса "воздух-поверхность". Максимальное время миссии – 60 ч.

В Индии, по понятным причинам, официально не сообщают о том, готовятся ли новые авиаудары по территории Пакистана. Напомним, что на днях в приграничном районе завязался бой между подразделениями "на земле". В результате перестрелки, как сообщила индийская сторона, погибли не менее 12 пакистанских военнослужащих.

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