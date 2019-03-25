Эффектный прилет "Русских витязей" в Малайзию сняли на видео

Пилотажная группа ВКС России "Русские витязи" прибыла в Малайзию для выступления на открытии международного авиасалона LIMA 2019.

Протяженность маршрута из подмосковной Кубинки на остров Лангкави, где будет проходить авиасалон, составила более восьми тысяч километров. В пути группа истребителей Су-30СМ, на которых летают "Русские витязи", совершили четыре промежуточные посадки для дозаправки. Последняя была во Вьетнаме.

Уставшие во время долгого перелета летчики тем не менее показали класс на подлете к Лангкави: истребители прошли над островом сомкнутым строем, красиво отворачивая по одному.

Во время открытия выставки LIMA-2019 российские летчики покажут высший пилотаж поодиночке и парами, сообщил телеканал "Звезда" со ссылкой на Минобороны России.

"Русские витязи" - единственная в мире группа, выступающая на строевых тяжелых истребителях. Раньше летчики пилотировали Су-27, в 2018 году пересели в Су-30СМ.

Антон Валагин