В НАТО заявляют о пользе для России от проходящих в Грузии учений

Тбилиси. 24 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО заявляют об отсутствии угроз для РФ от командно-штабных учений в Грузии с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

"Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу", - заявил в воскресенье в интервью "Общественному вещателю" Грузии возглавляющий командование сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон.

"НАТО - это оборонный альянс, мы защищаем общие ценности, свободу и суверенитет наших стран, мы не говорим о нападении или других действиях, которые направлены против какой-либо страны. Целью проходящих в Грузии учений является отладка реагирования на кризисы. Они полностью оборонного характера", - подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал вопрос о негативной реакции РФ на проходящие в Грузии учения НАТО.

Дж. Томпсон 29 марта примет участие в церемонии закрытия проходящих в Грузии учений "NATO-GEO EXERCISE 2019".