Войти
25.03.2019
Интерфакс-АВН

В НАТО заявляют о пользе для России от проходящих в Грузии учений

378
0
0
Американские инструкторы
Американские инструкторы активно готовят грузинскую армию к новым битвам.
Источник изображения: www.eucom.mil

Тбилиси. 24 марта. ИНТЕРФАКС - В НАТО заявляют об отсутствии угроз для РФ от командно-штабных учений в Грузии с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

"Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу", - заявил в воскресенье в интервью "Общественному вещателю" Грузии возглавляющий командование сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон.

"НАТО - это оборонный альянс, мы защищаем общие ценности, свободу и суверенитет наших стран, мы не говорим о нападении или других действиях, которые направлены против какой-либо страны. Целью проходящих в Грузии учений является отладка реагирования на кризисы. Они полностью оборонного характера", - подчеркнул он.

Таким образом он прокомментировал вопрос о негативной реакции РФ на проходящие в Грузии учения НАТО.

Дж. Томпсон 29 марта примет участие в церемонии закрытия проходящих в Грузии учений "NATO-GEO EXERCISE 2019".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
19.03.2019
Апостроф (Украина): полноценная война с Россией начнется через пару лет
14.01.2019
Military Times (США): ВМС США вернулись в Черное море, чтобы послать сигнал России
03.07.2018
Почему Россия сразу выиграла бы войну против НАТО
22.03.2016
У России есть эффективная армия. Как Путин ею воспользуется? (The Washington Post, США)
18.07.2012
Не надо пугаться слова «милитаризация»
31.03.2009
ОЦЕНКА ПРЕЗИДЕНТА. РОССИЙСКАЯ АРМИЯ СПОСОБНА ОТСТОЯТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ СТРАНЫ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57