For (Грузия): нельзя отказаться от обязательной военной службы

Ираклий Сесиашвили (депутат от "Грузинской мечты", - прим. ред.) предложил обсудить законопроект о введении обязательной воинской службы с различными религиозными меньшинствами. Это было сделано, но затем председатель комитета [парламента Грузии] по обороне и безопасности приостановил рассмотрение законопроекта. Депутат встретился с представителями религиозных конфессий и пообщался на тему прохождения обязательной воинской службы за закрытыми дверями.

После встречи епископ баптистской церкви Русудан Гоциридзе заявил, что эта встреча является примером того, как можно сотрудничать с религиозными общинами. Однако, по его мнению, "было бы лучше прежде проконсультироваться, чем инициировать законопроект. Возможно, законопроект не имеет недостатков и, возможно, он не считался бы дискриминационным, но в случае его принятия итог будет именно таким".

Тариел Накаидзе, председатель Мусульманского союза Грузии, говорит, что стране нужна защита, и все согласны с этим, но, по его мнению, забота об обороне не должна сопровождаться принятием дискриминационных законов. Он также заявил, что совместные обсуждения приведут к положительному результату.

Слушания по законопроекту об обязательной воинской службе пока откладываются. По словам Сесиашвили, работа над законопроектом будет продолжена. Согласно законопроекту, "духовные лица" могут быть освобождены от обязательной воинской службы, однако это ограничение не касается православных (основная часть населения Грузии - прим. ред.). Именно эта часть закона и стала поводом для споров. По словам Ираклия Сесиашвили, он готов принять некоторые поправки, которые получил в ходе консультаций. По словам Ираклия Сесиашвили, система призыва была очень серьезной проблемой. По его мнению, некоторые религиозные организации использовали свои привилегии и законопроект направлен на решение этого вопроса. "Но поскольку в обществе существуют мнения, что закон может носить дискриминационный характер, я предлагаю своим коллегам и всем политическим силам продолжить консультации по этому вопросу. Из-за действий, предпринятых псевдорелигиозными организациями, призыв на военную службу может быть сорван. Коллеги, давайте не будем, усугубляют проблему. Обе темы очень важны. Моей целью не является дискриминация кого-либо, но такова печальная реальность", - сказал Сесиашвили.

Депутат опубликовал статистические данные, подтверждающие, что 5 мусульман, 50 православных и 6 тысяч 908 последователей "Библейской свободы", не были призваны на службу в армию.

Освобождение от обязательной военной службы священнослужителей является общепринятой практикой. Поддерживает освобождение от службы и патриархия, считая, что должны быть приняты соответствующие меры, чтобы освобождение священнослужителей от воинской службы не использовалось в личных интересах.

"Освобождение от обязательной воинской службы священнослужителей является общепринятой практикой, и мы поддерживаем ее. Государство также должно гарантировать невоенную альтернативу трудовой службы. Кроме того, должны быть приняты соответствующие меры для обеспечения того, чтобы эта практика не использовалась "псевдолиберальными юридическими лицами" для их интересов, что является манипулированием религией и очевидным антигосударственным действием", - говорится в заявлении патриархии.

Инициатива Сесиашвили в оппозиции называется неконституционной. Для урегулирования ситуации "Европейская Грузия" предлагает правительству перейти на профессиональную контрактную службу. "Очевидно, неконституционную инициативу проталкивает "Грузинская мечта". Мы считаем, что это недопустимо. Все религиозные объединения и конфессии должны быть равны перед законом, и государство должно следовать этому принципу. А что касается обязательной воинской службы, то выходом из ситуации является переход на профессиональную контрактную службу", - сказал Отар Кахидзе.

Лидер "Гирчи" Зураб Джапаридзе создал организацию "Библейская свобода" (которая помогает обходить призыв с помощью "дискриминационной поправки" - прим. ред.). Комментируя создание такой организации, Григол Вашадзе (кандидат в президенты 2018 года от Объединенной оппозиции - прим. ред.) обрушился на современные устои, допускающие такие лазейки, в частности, обвинив Джапаридзе в неуважении к государству и вооруженным силам.

В ответ Джапаридзе опубликовал список депутатов "Национального движения" и двух парламентариев, чьи дети должны были пройти обязательную военную службу, но не были призваны.

Михаил Саакашвили, Александр Ломая, Дмитрий Шашкин, Гела Бежуашвили, Константин Кемулария, Алекси Алексишвили, Зураб Ногаидели, Валерий Чечелашвили, Вано Мерабишвили; Нази Арония; Георгий Гвиниашвили, Екатерина Херхеулидзе, Бежан Хурцидзе, Арутюн Ованесян - список Джапаридзе достаточно большой, и этот список показывает, что дети депутатов шестого, седьмого и восьмого созывов не служили, пользуясь услугами "Библейской свободы".

"Мы делаем все, чтобы спасти молодежь. Именно для этой цели, ровно два года назад, была создана "Библейская свобода", которая в настоящее время спасла более 15 000 молодых людей от побоев и "дедовщины"", - отметил он.

С момента основания "Библейской свободы" члены "Национального движения" неоднократно просили нас помочь их детям и членам семьи. На наш взгляд, аморально, когда партия и его будущий председатель занимают такую позицию в отношении "Библейской свободы", в то время как их дети не проходят обязательную военную службу", - сказал Зураб Джапаридзе.

Теона Акубардия, эксперт по вопросам безопасности, сказала, что инициатива Сесиашвили была противовесом религиозной организации "Библейская свобода", созданная "Гирчи", которая освобождает граждан от обязательной военной службы. По ее словам, риск, который мог иметь этот проект, не обсуждался с гражданским сектором.

"Я приветствую приостановку проекта. Важно, что министерство обороны готовит свод законов, в том числе поправки к закону об обязательной военной службе. Поэтому это наиболее оптимальный способ реформирования обязательных военных служб. Законопроект должен быть хорошо продуман, и не должно быть никаких сомнений в том, является ли закон дискриминационным или нет", - сказала Теона Акубардия.

По словам Акубардия, обязательную военную службу необходимо реформировать, и гражданам важно чувствовать, что они идут в армию, чтобы увеличить обороноспособность страны, а не только на один год, чтобы потерять время.

"Сегодня из контрактной системы в обязательную переходит вся Европа, в связи с проблемой, которая существует, и в этом случае Грузия имеет гораздо большую проблему, чем Запад, с точки зрения безопасности. Я думаю, что решение должно быть принято в интересах страны. Любая индивидуальная инициатива любого депутата не будет правильной, если она не будет рассматриваться для безопасности страны", - заявила Теона Акубардия.

Военный аналитик Акия Барбакадзе говорит, что идея "Гирчи" основана на принципах, которые позволяют молодым людям избежать ухода из армии. Он сказал, что среди молодых людей непопулярно интересоваться армией и службой, молодежь думает, что это потерянное время.

"Для молодежи должна быть привлекательна армия. Закон должен ставить всех в равные условия перед защитой собственной родины. Нужно поощрять служение, чтобы молодые люди были привлечены к армии. Если в Израиле служат и мужчины, и женщины, если в Великобритании принц участвует в боевых действиях, то, что стало с нашей армией за 25 лет. Нужно сделать законопроект понятным. Мы находимся в такой геополитической обстановке, что мы не можем позволить себе отказаться от обязательной военной службы", - говорит Акиа Барбакадзе.

Тамта Карчава