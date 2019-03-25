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25.03.2019
WarSpot

SМ-6: новые возможности ракет-перехватчиков

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Источник изображения: warspot.ru

Военно-морские силы США намерены расширить дальность действия своих новых корабельных ракет SМ-6. Вчера, 23 марта, портал thedrive.com сообщил о том, что на 2020 финансовый год американское военное ведомство заложило средства на разработку "дальнобойной" версии универсальной корабельной ракеты.

Новая модификация должна быть готова к 2024 году и получит обозначение SM-6 Block IB. Ключевой особенностью новой версии станет увеличенный ракетный двигатель, который позволит поражать цели на большем расстоянии.

Пуск ракеты SM-6 с ракетного эсминца John Paul Jones (DDG 53).

Источник изображения: navyrecognition.com

Последняя версия SM-6 Blk IA имеет дальность действия в 150 морских миль. Дальность SM-6 Block IB пока не разглашается (по неофициальным данным, она может составить порядка 200 миль при поражении воздушных целей, и быть ещё большей при атаке на надводные или наземные цели). Поскольку такая дальность выходит за пределы действия штатных радаров кораблей, то в ВМС США делают ставку на использования стелс-авиации в качестве целеуказателей.

Ракета SM-6.

Источник изображения: thedrive.com

В 2016 году в США прошли успешные испытания SM-6 с передачей управления ею от одного оператора к другому. SM-6 была запущена с корабля без намеченной цели, затем управление ракетой взял на себя пилот новейшего истребителя-бомбардировщика F-35, назначивший ей цель для поражения. По результатам испытаний Минобороны сделало вывод, что вооружённые силы США могут поразить любой корабль в любой точке мира, при этом пуск ракеты и её оператор останутся незамеченными для противника.

Компания Raytheon начала разработку ракет SM-6 в 2005 году. К их испытаниям приступили в 2007 году, а в 2009 году стартовало предсерийное производство. Первую серийную ракету SM-6 ВМС США получили весной 2015 года. SM-6 входит в состав вооружения эсминцев типа Arleigh Burke и крейсеров типа Ticonderoga, оснащенных системой Aegis.

SM-6 — зенитная ракета с системой активного наведения, базовая версия которой может поражать цели на расстоянии до 280 км и высоте до 33 км. Ракеты развивают скорость свыше 4000 км/ч, что позволяет использовать их для перехвата баллистических ракет. SM-6 могут применяться против различных целей на воде, в воздухе и на земле, в том числе использующих технологии радиолокационной малозаметности или укрытых за складками местности.

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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
F-35
SM-6
Иджис
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
Ticonderoga
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