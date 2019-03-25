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25.03.2019
Российская газета

Зенитные системы С-300 двинулись на запад

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Источник изображения: rg.ru

В Калининградской области замечены перемещения систем ПВО С-300. Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.

По мнению заметившего движение военной техники блогера, С-300 перемещают для того, чтобы лучше прикрыть с воздуха объекты ВМФ России. Происходит это на фоне демонстративных полетов американских бомбардировщиков над Балтийским морем.

B-52 Sratofortress для С-300 "Фаворт" - очень легкая цель. Система ПВО способна перехватывать гораздо более быстрые и миниатюрные летательные аппараты. Командный пункт и радары "Фаворита" могут одновременно сопровождать 100 целей, обстреливая 36 из них.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
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B-52
С-300
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