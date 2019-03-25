Зенитные системы С-300 двинулись на запад
#Russia has deployed and dispersed S-300 #SAM units from Gvardeysk to Baltiysk, presumably to cover better the #Baltic Fleet assets.
The @usairforce B-52 flights around the #Kaliningrad enclave seem to have had an effect. #OSINT pic.twitter.com/puuveLh1QL— Petri MГ¤kelГ¤ (@pmakela1) 22 РјР°СЂС‚Р° 2019 Рі.
В Калининградской области замечены перемещения систем ПВО С-300. Зенитные комплексы большой дальности рассредотачиваются от Гвардейска - места своей постоянной дислокации, - до Балтийска, самого западного города России и крупнейшей базы Балтийского флота.
По мнению заметившего движение военной техники блогера, С-300 перемещают для того, чтобы лучше прикрыть с воздуха объекты ВМФ России. Происходит это на фоне демонстративных полетов американских бомбардировщиков над Балтийским морем.
B-52 Sratofortress для С-300 "Фаворт" - очень легкая цель. Система ПВО способна перехватывать гораздо более быстрые и миниатюрные летательные аппараты. Командный пункт и радары "Фаворита" могут одновременно сопровождать 100 целей, обстреливая 36 из них.
Антон Валагин
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
- В новости упоминаются