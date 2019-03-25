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25.03.2019
Военное обозрение

Нетаньяху лично поблагодарит Трампа за Голаны

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где собирается поблагодарить Дональда Трампа за его готовность признать Голанские высоты израильской территорией, сообщает ТАСС.

Источник изображения: https://twitter.com/bib_netanyahu

Ранее Трамп заявил, что пришло время предпринять такой шаг (признание Голан израильскими) в интересах безопасности еврейского государства и ближневосточного региона в целом. Западные СМИ предположили, что соответствующий документ может быть подписан во время визита Нетаньяху, у которого запланированы две встречи с хозяином Белого дома – в понедельник и во вторник.

Перед отлетом премьер сообщил, что собирается говорить с Трампом о Голанских высотах и его "исторической декларации", о давлении на Иран, о Сирии, а также о "беспрецедентном сотрудничестве" с США в сфере разведки и безопасности.

В четверг Нетаньяху уже звонил американскому президенту. В ходе разговора он назвал противоречащее резолюции ООН заявление Трампа о Голанах "историческим шагом".

Визит премьера в США пройдет в самый разгар предвыборной кампании в Израиле. Девятого апреля там пройдут выборы в Кнессет. На настоящий момент лидирует возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд".

Перед отлетом он также подчеркнул важность своих связей на международной арене для обеспечения безопасности страны.

По словам премьера, важным активом для Израиля являются его связи с лидерами России, Китая, Индии, Японии и ряда других стран.

Тем не менее, у нас никогда не было такой связи между премьер-министром Израиля и президентом США, и это весьма и весьма ценный актив

– заключил Нетаньяху.

Напомним, Совбез ООН в своей резолюции 497 от 1981 года признал аннексию Голанских высот Израилем недействительной.

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