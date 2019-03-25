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25.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала

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Источник изображения: Михаил Метцель/ТАСС

Начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров прибыл в Венесуэлу, сообщают местные СМИ.

Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих. На борту Ан-124 доставлено 35 тонн груза, пишет Telegram-канал "Оперативная линия" со ссылкой на сообщение испаноязычной газеты Noticiero Digital.

Издание сообщает, что грузовой самолет прибыл в Венесуэлу из Москвы через Сирию.

Ранее в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке его убийства.

Гуайдо в свою очередь заявлял, что его сторонники готовы добиваться политической победы и продолжат выходить на улицы до тех пор, пока Мадуро не покинет пост.


Ольга Никитина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Венесуэла
Россия
Сирия
Продукция
Ан-124
Компании
Минoбороны РФ
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