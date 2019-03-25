Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала

Начальник Главного штаба Сухопутных войск – первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковник Василий Тонкошкуров прибыл в Венесуэлу, сообщают местные СМИ.

Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих. На борту Ан-124 доставлено 35 тонн груза, пишет Telegram-канал "Оперативная линия" со ссылкой на сообщение испаноязычной газеты Noticiero Digital.

Издание сообщает, что грузовой самолет прибыл в Венесуэлу из Москвы через Сирию.

Ранее в воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции Хуана Гуайдо в подготовке его убийства.

Гуайдо в свою очередь заявлял, что его сторонники готовы добиваться политической победы и продолжат выходить на улицы до тех пор, пока Мадуро не покинет пост.

Ольга Никитина