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25.03.2019
Известия.ru

Япония закупит конвертопланы США для зарубежных спасательных операций

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Linda McKie

Правительство Японии планирует закупить американские конвертопланы CV-22 Osprey для спасения японских граждан, а также для спецопераций своих Сил самообороны за рубежом. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

В октябре прошлого года вооруженные силы США разместили пять CV-22 Osprey на базе Йокота в префектуре Токио. Планируется к 2024 году увеличить их число до 10. Вместе с ними предполагается перебросить 450 человек для обслуживания машин.

Ранее, 17 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что Японии стоит заняться развитием и повышением эффективности национальных сил самообороны на фоне ухудшения безопасности в регионе.

Конвертопланы Osprey сочетают возможности вертолета и винтового самолета. Япония ранее разметила машины на постоянной основе на островах Окинава и Хонсю.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
MV-22 Osprey
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