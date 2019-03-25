Япония закупит конвертопланы США для зарубежных спасательных операций

Правительство Японии планирует закупить американские конвертопланы CV-22 Osprey для спасения японских граждан, а также для спецопераций своих Сил самообороны за рубежом. Об этом 24 марта сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

В октябре прошлого года вооруженные силы США разместили пять CV-22 Osprey на базе Йокота в префектуре Токио. Планируется к 2024 году увеличить их число до 10. Вместе с ними предполагается перебросить 450 человек для обслуживания машин.

Ранее, 17 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что Японии стоит заняться развитием и повышением эффективности национальных сил самообороны на фоне ухудшения безопасности в регионе.

Конвертопланы Osprey сочетают возможности вертолета и винтового самолета. Япония ранее разметила машины на постоянной основе на островах Окинава и Хонсю.