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25.03.2019
Российская газета

В США оценили видео с российским Су-35С в Сирии

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Источник изображения: Марина Лысцева/ ТАСС

Видеоролик с полетами российского Су-35С над Сирией стал поводом для американских СМИ обратить внимание на этот глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

Как отмечает The National Interest, хотя первые истребители Су-35С прибыли на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии относительно поздно - в 2016 году, они успели себя хорошо зарекомендовать в качестве прикрытия во время нанесения бомбовых ударов по террористам. Кроме того, в публикации говорится, что Сирия оказалась ценным учебным и испытательным полигоном как для военнослужащих, оттачивающих свои навыки, так и для специалистов в сфере обслуживания самолетов, выполняющих реальные боевые задачи.

Издание считает, что Су-35С является одним из самых совершенных российских военных самолетов, развернутых в Сирии.

"В качестве глубокой модернизации мощного советского истребителя Су-27, Су-35С может похвастаться обновленной авионикой, возможностью трехмерной векторной тяги и расширенным набором вооружения. Он включает, в частности, ракеты класса "воздух-воздух" Р-77, которые должны выгодно конкурировать с американской AIM-120 AMRAAM, и противокорабельный вариант российских крылатых ракет "Калибр"", - говорится в публикации.

Издание пишет, что Су-35С был задуман как временное решение в качестве модернизированного истребителя для достижения превосходства в воздухе, пока истребитель пятого поколения Су-57 не поступит в серийное производство. Но Су-35С оказался весьма эффективным, так что, возможно, в краткосрочной перспективе эксплуатационная разница между новыми Су-35С и первыми серийно выпускаемыми Су-57 будет не очень большой. Например, автор публикации предполагает, что оба истребителя могут использовать один и тот же двигатель АЛ-41Ф1.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AMRAAM
АЛ-41Ф
ПАК ФА
РВВ-АЕ
Су-27
Су-35С
Проекты
Истребитель 5 поколения
Калибр КР
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