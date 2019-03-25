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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

День штурманской службы ВВС России

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2000 году в календаре российских праздников появился День штурмана Военно-воздушных сил России. Приказом Главнокомандующего ВВС Российской Федерации от 2 августа 2000 года датой праздника был установлен день 24 марта.

В этот день в 1916 году начальник штаба Верховного главнокомандующего генерал Михаил Алексеев подписал приказ о создании Центральной аэронавигационной станции (ЦАНС).

В ходе Первой мировой войны стремительно совершенствовалась структура военной авиации, вследствие чего появились специальные службы: метеорологическая, аэронавигационная, аэрофотограмметрическая, радиотелеграфная и инженерно-техническая. Тогда же была создана и центральная аэронавигационная станция.

С тех пор техническое оснащение самолетов сильно изменилось. Тем не менее, роль штурманской службы по-прежнему высока, особенно в военной авиации. Если на гражданских самолетах с развитием техники все чаще отказываются от штурмана в составе экипажа, то в ВВС ни один самый совершенный прибор не сможет его заменить. В боевой ситуации приборы навигации могут выйти из строя, а опытный штурман способен проложить маршрут и без них. 

Кроме того, у штурманов Северного полушария есть еще два неофициальных праздника. Это дни весеннего и осеннего равноденствия. Именно в это время можно точно и без инструментов определить стороны света, поскольку солнце в любой точке полушария восходит строго на востоке, а заходит, соответственно, на западе. В этот день упрощаются астрономические расчеты, что облегчает работу штурмана.

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Страны
Россия
Компании
ГосОрВД
Минoбороны РФ
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