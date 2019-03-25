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25.03.2019
WarSpot

Американскому флоту нужно больше кораблей

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Источник изображения: warspot.ru

США намерены ускорить наращивание численности своего флота. Вчера, 23 марта, на сайте Военно-морского института ВМС США появилась информация о том, что уже к 2024 году американский флот будет насчитывать 314 боевых кораблей, а к 2034 году — 355 единиц.

Согласно новому тридцатилетнему плану развития, ВМС США намерены существенно нарастить численность боевых единиц уже в ближайшие годы и довести численность флота до 355 единиц на двадцать лет раньше, чем это было заложено в предыдущем прогнозе. При этом наращивание флота будет достигаться не только закупкой новых кораблей, но и путём продления срока службы уже имеющихся на вооружении.

Так или иначе, часть кораблей придётся списать. В частности, военное командование намерено вывести из строя часть крейсеров и противоминных кораблей. Это позволит сделать рост флота более плавным и сохранить средства, которые при иных условиях пошли бы на содержание устаревших кораблей.

Сравнение нового и старого планов наращивания американского флота.

Источник изображения: usni.org

Чтобы уже в 2030-е годы довести численность флота до намеченных 355 боевых кораблей, в ВМС США разрабатывают план по продлению жизненного цикла эсминцев типа Arleigh Burke. Кроме того, военное ведомство рассматривает возможность продления срока службы авианосцев типа Nimitz.

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Оригинал публикации
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Nimitz
Авианосец
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