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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

Агрессоры с обедненным рассудком

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За преступления против Югославии придется ответить

24 марта 1999 года страны НАТО, нарушая все нормы международного права, развязали военную агрессию против суверенного государства в центре Европы. Варварские бомбардировки Югославии унесли свыше 2000 жизней мирных граждан, более 7000 было ранено. Около миллиона человек были вынуждены бежать в соседние страны. 

Цивилизованный мир содрогнулся от безумства натовской коалиции во главе с США. Прикрываясь необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы на Балканах, натовцы направили в регион около 1000 самолетов, которые совершили более 35 тысяч боевых вылетов. На Югославию было сброшено свыше 23 тысяч бомб и ракет, в том числе на Белград, Приштину и другие крупные города. 

Варварским бомбардировкам подверглись в первую очередь объекты гражданской инфраструктуры. Безжалостно уничтожались промышленные предприятия, школы, больницы, детские сады, православные храмы, мосты. Сербии был нанесен огромный материальный ущерб.

Нельзя обойти факт применения натовцами боеприпасов с обедненным ураном. В результате люди умирали от онкологических заболеваний.

Как Главный военный представитель России при НАТО я был свидетелем этих авианалетов, когда возглавлял марш-бросок батальона десантников на Косово. Зрелище ужасное: разрушенные дома, дороги, предприятия, больницы. Навстречу поток беженцев.

“Вынудив союзников к участию в агрессии, Соединенные Штаты повязали их кровью”

Решение о начале агрессии натовцы приняли кулуарно, в обход Совета безопасности ООН. Позицию России, которую мы отстаивали на всех уровнях, альянс, к сожалению, не захотел услышать и в итоге под жесточайшим давлением США отверг ее. В ночь на 24 марта начались бомбардировки.

Какие цели преследовали США?

Прежде всего, утвердиться в праве вмешиваться во внутренние дела любого государства без решения Совбеза ООН. Во-вторых, навязать свое лидерство на всем евроатлантическом пространстве, закрепиться на Балканах путем создания военной базы. И, конечно, одной из главных задач был развал Югославии как государства и отторжение Косова от Сербии.

Кроме того, вынудив партнеров по блоку к участию в агрессии, Соединенные Штаты, по сути, сплотили их на крови. Поэтому натовцы в вопросах статуса Косова и сегодня оголтело поддерживают американцев.

На Балканах США со своими союзниками дали старт политике по смене неугодных режимов по своему усмотрению. Был создан прецедент. Последствия: Ирак, Ливия, Тунис, Египет.

В тех условиях наша страна предпринимала определенные усилия на всех уровнях по урегулированию югославского кризиса. По требованию России было созвано срочное заседание Совбеза ООН. Государственная Дума сделала заявление и осудила агрессию. Мы заморозили отношения с НАТО. Я как Главный военный представитель России при альянсе был отозван из Брюсселя. 30 марта в Белград была направлена большая российская делегация. И, конечно же, всем памятен знаменитый разворот самолета Примакова над Атлантикой (с 23 на 24 марта 1999 г.), когда он направлялся в США с официальным визитом.

Однако дальнейшие события развивались, к сожалению, не по нашему сценарию. 

Хотя 10 июня была принята резолюция Совбеза ООН 1244, над которой детально работала российская делегация и где подчеркивался суверенитет Югославии с широкой автономией Косова, она была проигнорирована натовцами. И в последующем они сделали все, чтобы незаконно, без референдума, в нарушение резолюции отторгнуть край от Сербии.

Балканы всегда были и останутся зоной наших исторически сложившихся стратегических интересов. Вместе с тем – это сложный регион со своими нерешенными проблемами.

А Запад до сих пор не может успокоиться. Его раздражает независимая политика Сербии и непризнание статуса Косова. Поэтому оппозицию и фашиствующих хулиганов подталкивают к беспорядкам.

Сербский народ и руководство страны, уверен, сумеют справиться с этой ситуацией. Хочу особо подчеркнуть, в лице Белграда мы видим надежного, проверенного временем партнера и друга. Свидетельство этого – недавний визит президента России Владимира Путина в Белград. Его приветствовали сотни тысяч людей. Активно развиваются связи между Государственной Думой и сербской Скупщиной.

Наша позиция по Косово остается неизменной, резолюцию Совбеза ООН 1244 никто не отменял. История еще даст свою оценку действиям США и НАТО в Югославии. Военным преступлениям нет срока давности. Виновные в гибели мирных жителей должны понести наказание. Мы должны активно заниматься этим, используя площадку ООН.

Виктор ЗАВАРЗИН, заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник

В основе статьи – выступление в Государственной думе. Продолжение темы – "Озверение Европы" ("ВПК"" №10, 2019)

Газета "Военно-промышленный курьер",

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