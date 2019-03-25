Генерал США назвал заблуждением "полный разгром" террористов в Сирии

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) по-прежнему сильна в Сирии.

Об этом заявил командующий силами коалиции в Сирии, генерал-лейтенант США Пол Лакамера, сообщает пресс-служба международной коалиции.

Он пояснил, что боевики настроены сохранить то, что осталось от их состава и возможностей. Они либо уходят в отдаленные районы, либо отправляются в лагеря для беженцев в ожидании подходящего момента для возвращения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о полном освобождении от боевиков территории Ирака и Сирии благодаря усилиям международной коалиции.