Генерал США назвал заблуждением "полный разгром" террористов в Сирии
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Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) по-прежнему сильна в Сирии.
Об этом заявил командующий силами коалиции в Сирии, генерал-лейтенант США Пол Лакамера, сообщает пресс-служба международной коалиции.
Он пояснил, что боевики настроены сохранить то, что осталось от их состава и возможностей. Они либо уходят в отдаленные районы, либо отправляются в лагеря для беженцев в ожидании подходящего момента для возвращения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп объявил о полном освобождении от боевиков территории Ирака и Сирии благодаря усилиям международной коалиции.
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