У России есть шанс получить "украинские" FGM-148 Javelin

Сегодня современные танки оснащаются новыми видами защиты. Для них конструкторы разрабатывают новые марки стали, оснащают хитрой динамической и активной защитой. Теперь для борьбы с танками нужны и новые, более эффективные, противотанковые комплексы.

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В американской армии с 1996 года стоит на вооружении ПТРК FGM-148 Javelin. Противотанковый комплекс должен иметь баланс между весом, мобильностью и ударной мощью. Для гарантированного поражения техники можно увеличить боевую часть, но тогда возрастет и масса комплекса, что автоматически снижает мобильность. Масса американского комплекта составляет 44 кг с 8,4-килограммовой боевой частью.

Стандартный боевой расчет ПТРК - обычно два человека: один подносит ракеты, а другой прицеливается и осуществляет выстрел. В случае необходимости "справляется" и один боец. В зависимости от подготовки личного состава к бою комплекс готовится за 30 сек и перезаряжается за 20 сек.

Командно-пусковой блок оснащен дневным и ночным прицелами и батареей. В нормальных температурных условиях (от +10 до +49 по Цельсию) заряда хватает на 3 часа. Этого времени вполне достаточно, если учесть, что батарея выключается, пока солдаты перемещаются по позициям. При низких температурах время работы батареи может сокращаться до получаса. Это главный минус Javelin - в суровых условиях оператору комплекса приходится учитывать сокращающееся время боевого применения.

Инфракрасная головка самонаведения обеспечивает принцип "выстрелил – забыл", а тандемная кумулятивная боевая часть пробивает 600 мм брони за динамической защитой. Относительно низкое бронепробитие компенсируется режимом атаки цели сверху, так как у бронемашин защита в верхней части слабее. Основная цель комплекса — это крыша башни танка. Но в этом есть свои недостатки: по башне сложнее попасть, а в танке с необитаемой башней экипаж останется цел и сможет отвести машину в укрытие.

К тому же малая эффективная дальность стрельбы в 3000 м и сложная траектория полета ракеты ограничивает условия применения комплекса.

Тем не менее наличие ПТРК FGM-148 Javelin у потенциального противника способно доставить немало проблем. Как известно, США поставили Javelin на Украину, и у России есть шанс заполучить несколько комплексов для детального анализа с целью как проверки существующей танковой защиты, так и разработки новых способов защиты от этого оружия.

Как получить?

В конце концов, ВСУ могут "потерять" один из комплексов в ходе учений, которые проводят с FGM-148 Javelin всё чаще. Ведь как показывает практика последних лет, далеко не все украинские военнослужащие готовы верить в "спасительность" контактов с "друзьями" из НАТО. Хотя есть немаловажная деталь: американское командование явно удерживает вариант с "утерей" комплекса в голове, а потому тренировки с применением ранее поставленных ВСУ ПТРК проводятся при "неусыпном" контроле со стороны военнослужащих-инструкторов из США. Как минимум с той целью, чтобы части Javelin не оказались в одной из украинских интернет-магазинов. Но на фоне предвыборного и, вероятно, поствыборного разброда и шатания на Украине шанс по получению комплексов американского производства, оказавшихся на вооружении украинской армии, всё же есть.