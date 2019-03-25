США уговаривают венесуэльских генералов отвернуться от Мадуро

США оказывают давление на венесуэльских генералов, звоня им по телефону и угрожая последствиями за поддержку президента Николаса Мадуро. Об этом сообщила испанская газета ABC в субботу, 23 марта.

В Венесуэле насчитывается 2 тыс. генералов, из них при Мадуро получили звания только 800. Остальные считаются США "слабым звеном".

"Командованию Национальных вооруженных сил Венесуэлы должно быть ясно, что если они продолжат поддерживать Мадуро, то им придётся нести за это ответственность. Они не получат ни убежища, ни возможности покинуть страну", — пояснил позицию Вашингтона вице-президент США Майк Пенс.

23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его сразу же поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран.

20 февраля военный атташе в постпредстве Венесуэлы при ООН полковник Педро Чиринос признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства. 27 января это сделал военный атташе посольства Венесуэлы в Вашингтоне, полковник Хосе Луис Сильва.