СМИ сообщили об обновлении ПО самолетов Boeing 737 MAX

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что в США в предварительном порядке одобрили обновление к программному обеспечению для самолетов Boeing 737 MAX, которое устранит проблемы при управлении полетом.

Как уверяют источники, внесенные изменения сделают систему предотвращения излишнего крена носа самолета вверх (MCAS) менее "агрессивной" и более управляемой для пилотов. Кроме того, обновленное программное обеспечение будет принимать информацию от двух "датчиков атаки", а не одного, как раньше. Это позволит избежать ненужной активации системы.

Изменения коснутся и программы подготовки пилотов. Теперь им будут рассказывать о порогах включения MCAS и о способах отключения системы. Ранее подобных материалов в руководстве самолетов не было.

10 марта Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

Похожее крушение произошло в октябре 2018 года. Тогда разбился самолет индонезийской компании Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. Лайнер упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта.

После последней катастрофы полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.