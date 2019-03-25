Сенатор США Блэкберн посетила на Украине штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы

Киев. 24 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн в субботу, 23 марта, посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке, где обсудила подготовку и поддержку Соединенными Штатами украинских войск, сообщает посольство США на Украине.

"Сенатор Блэкберн посетила сегодня штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке и пообщалась по подготовке и поддержки Соединенными Штатами украинских войск", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу.

Также сообщается, что сенатор встретилась с солдатами Национальной гвардии из ее родного штата Теннесси, которые укрепляют партнерство между Украиной и США.

Как сообщалось, 23 марта сенатор М.Блэкберн прибыла с визитом на Украину.