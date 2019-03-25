Войти
25.03.2019
Интерфакс-АВН

Сенатор США Блэкберн посетила на Украине штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы

497
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: https://euroradio.fm/ru

Киев. 24 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Член комитета Сената США по вооруженным силам Марша Блэкберн в субботу, 23 марта, посетила штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке, где обсудила подготовку и поддержку Соединенными Штатами украинских войск, сообщает посольство США на Украине.

"Сенатор Блэкберн посетила сегодня штаб-квартиру бригады Объединенной многонациональной группы по подготовке и пообщалась по подготовке и поддержки Соединенными Штатами украинских войск", - говорится в сообщении на странице посольства в Фейсбук в субботу.

Также сообщается, что сенатор встретилась с солдатами Национальной гвардии из ее родного штата Теннесси, которые укрепляют партнерство между Украиной и США.

Как сообщалось, 23 марта сенатор М.Блэкберн прибыла с визитом на Украину.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Похожие новости
10.05.2017
Меркель высказалась за демонстрацию мощи НАТО без отрыва от диалога с Россией
25.05.2015
Оружие для "холодной войны"
15.05.2015
Пентагон перейдет на ракетные двигатели США, но хочет покупать РД-180
27.08.2012
Портфель заказов «Укрспецэкспорта» превышает $5 млрд
23.03.2011
Проблема выбора: модернизация, или новая техника
28.04.2009
О рекламно-выставочной деятельности в России. Планы организаторов авиасалона "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57