В порт Одессы вошел минный тральщик НАТО - Генштаб ВСУ

Киев. 24 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В субботу, 23 марта, в морской торговый порт Одессы вошел корабль французских ВМС M653 "Capricorne", с целью запланированных учений с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX, сообщает генеральный штаб ВСУ.

"Минный тральщик класса Eridan (фр. Chasseur) M653 Capricorne ВМС Франции, страны-члена НАТО, с целью учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX и поддержки двустороннего французско-украинского сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море, зашел в Одесский морской торговый порт 23 марта 2019", - сказано в сообщении на странице штаба в Facebook в субботу вечером.

Тральщик с полным водоизмещением 625 тонн относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Длина 52 м, ширина - 9 м, осадка 3,8 м. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек, среди которые пятеро офицеры.