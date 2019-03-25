СМИ узнали об изменении планов по запуску спутников "Глонасс-К"

В 2019 году будет произведен запуск одного спутника "Глонасс-К" вместо двух. Об этом 24 марта сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"В этом году намечается вывести на орбиту только один спутник "Глонасс-К", — рассказал собеседник агентства.

В декабре прошлого года сообщалось, что на орбиту в 2019 году могут быть выведены два спутника "Глонасс-К1" и "Глонасс-К2".

Какую именно модификацию решено в итоге вывести на орбиту, источник не уточнил.

Первый спутник "Глонасс-К1" был запущен в космос в феврале 2011 года и в настоящее время проходит летные испытания. Еще один такой же аппарат вывели на орбиту в 2014 году. К работе по целевому назначению он приступил через два года.

23 марта стало известно о планах запустить в космос спутник "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. На данный момент орбитальная группировка системы состоит из 26 спутников, 22 из них работают по целевому назначению.