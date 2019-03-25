Россия готовит парусную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился провести в 2019 - 2020 годах кругосветную экспедицию парусных судов.

Как сказано в документе, размещенном на сайте правительства, она состоится в часть 200-летия открытия Антарктиды экспедицией Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. В походе примут участие учебно-парусные суда Росрыболовства "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн".

Отмечается, что экспедиция начнется в конце 2019 года, когда парусники выйдут из портов Владивостока, Кронштадта и Калининграда соответственно.

"Знаковыми событиями экспедиции станут встречи трех парусников в Атлантике на участке плавания между портами Ушуайя (Аргентина) и Кейптаун (ЮАР) в районе островов Южная Георгия и Южных Сандвичевых островов (Великобритания), где маршрут кругосветного плавания „Паллады“ максимально близко подойдет к Антарктиде", — говорится в пояснительной записке к документу.

В документе также говорится, что во время экспедиции на парусниках будут проходить фотовыставки, встречи с представителями зарубежной общественности и проживающими за рубежом соотечественниками.

"Подготовкой и проведением экспедиции займется специальный организационный комитет", - указано в распоряжении.