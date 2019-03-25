Гидролаборатория Центра подготовки космонавтов заработает в мае-июне

Начальник ЦПК Павел Власов сообщил, что тренировки космонавтов в гидролаборатории начнутся позже

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Гидролаборатория в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина будет введена в эксплуатацию после длительной реконструкции в конце мая или начале июня. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС начальник ЦПК Павел Власов.

"В конце мая - начале июня она начнет функционировать, будут завершены мероприятия, связанные с вводом ее в эксплуатацию. С этого момента можно будет начинать ее использовать", - отметил Власов, подчеркнув, что тренировки космонавтов в гидролаборатории начнутся позже.

Гидролаборатория в ЦПК была открыта в начале 1980-х годов для подготовки космонавтов к работе на орбите. Она включает в себя бассейн глубиной 12 м, в котором космонавты провели около 5 тыс. погружений в скафандрах "Орлан". За основу гидролаборатории специалисты взяли нефтеналивное хранилище. В разное время на ее платформе стояли сегменты станций "Салют" и "Мир", сейчас - модули МКС.

В 2014 году объект закрыли на реконструкцию. Изначально планировалось, что его откроют в 2015 году, однако строки неоднократно сдвигались.