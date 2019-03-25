Стратеги нелокального значения: чем угрожают России B-52 близ границ?

Действия американских бомбардировщиков в случае конфликта могут серьезно осложнить жизнь ВМФ России

Переброска бомбардировщиков B-52 в Европу стала одним из наиболее значимых военных событий последних недель. Американские стратегические бомбардировщики приняли участие в совместных учениях с европейскими странами НАТО и совершили несколько полетов поблизости от границ России. Чем могут угрожать эти самолеты, разбирались "Известия".

Долгая жизнь старой машины

Модификация B-52H стала в свое время последней серийной версией этого самого знаменитого американского "стратега". В отличие от предшествующих моделей, эта версия не участвовала во Вьетнамской войне: ее главной задачей было боевое дежурство на авиабазах в США и за их пределами на случай возможной третьей мировой. Тогда, в 1960-х годах, никто не предполагал, что B-52H предстоит остаться в строю и в XXI веке.

Стратегический бомбардировщик B-52H во время посадки Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Эти самолеты всегда воспринимались как серьезная угроза, особенно после появления в 1970-х годах крылатых ракет большой дальности ALCM. Первой войной для B-52H стала югославская кампания в 1999 году, когда все предшествующие версии этого самолета уже ушли на авиационные кладбища или в разделку в рамках договора о сокращении наступательных вооружений.

Тогда B-52H начали осваивать конвенциональные задачи: от применения крылатых ракет большой дальности в неядерном снаряжении до использования противокорабельных ракет и различных типов управляемых авиабомб. Они использовались в том числе в недавних операциях в Ираке и Афганистане, среди прочего выполняя задачи поддержки войск на поле боя с применением высокоточных боеприпасов.

Стратегические бомбардировщики B-52H и B-2 в полете Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Существующие планы предусматривают продолжение службы этих машин как минимум до 2040-х годов — с обновлением системы управления, увеличением номенклатуры используемых неядерных боеприпасов, совершенствованием комплекса радиоэлектронной борьбы и т.д.

Что интересно, в составе ВВС США B-52 переживет, скорее всего, и принятый на вооружение в 1980-х годах B-1B, и пришедшие в 1990-х "невидимки" B-2, которые уже в 2020–2030-х годах заменят на перспективный B-21 Raider.

Неочевидные угрозы

Оценивая угрозу со стороны B-52 и других "стратегов", стоит иметь в виду именно их возросшие возможности в применении неядерных средств. Особенно актуальным это может оказаться в связи с активностью B-52 близ военно-морских баз, будь то Балтика, Север, Тихий океан или Черное море (где полеты этих самолетов ожидаются в ближайшее время).

Главным оружием бомбардировщика в этих условиях могут оказаться вовсе не бомбы или крылатые ракеты, а морские мины, возможности которых в последние годы резко возросли. Речь идет, в частности, о минах Quickstrike-ER, выполненных на основе корпусов свободнопадающих авиабомб и оснащенных комплектом управления JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition – Extended Range), куда входят крылья и система управления на основе спутниковой навигационной системы GPS для повышения точности и дистанции постановки. Такие мины можно сбрасывать с расстояния в 50 морских миль (свыше 90 км), не входя в зону действия большей части средств ПВО.

Мина Quickstrike-ER под крылом стратегического бомбардировщика B-52H Источник изображения: Фото: imagesvc.timeincapp.com

Раньше это было невозможно — предыдущие версии "Квикстрайков" сбрасывались так же, как обычные авиабомбы. Для их точной постановки приходилось снижаться и выходить непосредственно в район минирования, что сильно повышало риск быть сбитым.

Мины "Квикстрайк" фактически являются целевым оружием "запирания" военно-морских баз. Они оснащаются комбинированным магнитным/сейсмическим/гидродинамическим взрывателем, а их система управления позволяет распознавать цели по "комплексному" портрету, включающему акустические, магнитные и другие характеристики, и не реагировать на тралы и ложные цели, что сильно осложняет их обнаружение и ликвидацию. Мины могут ставиться с самолетов разных типов, включая истребители, противолодочные самолеты и, наконец, стратегические бомбардировщики. При этом если B-52 на расстоянии 100 км от цели можно обнаружить и перехватить, то с малозаметным бомбардировщиком это будет значительно сложнее, и вероятность его успешной миссии окажется намного выше.

Дозаправка в воздухе стратегического бомбардировщика B-52H Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Простота изготовления "умных" мин в сочетании с относительно небольшой стоимостью делает их опасным оружием: речь идет о системе, которая может выставляться с высокой точностью в количестве десятков единиц, образуя плотные и очень труднопреодолимые "минные банки".

Готовых рецептов здесь нет, если не считать упреждающего развертывания сил флота в угрожаемый период с выходом кораблей в море и на запасные базы, однако проблемы возможного "запирания" главных баз флота это не решит, и даже всемерное усиление ПВО не гарантирует отсутствия возможности проведения противником подобной минной операции.

Не только Россия

С этой угрозой — вероятным применением стратегических бомбардировщиков ВВС США в начальной фазе гипотетического конфликта для активной минной операции против военно-морских баз — сталкивается не только Россия. Перед ней стоит и Китай, активно строящий флот, который вскоре сможет соперничать с американским по числу боеготовых боевых кораблей дальней морской и океанской зоны.

Естественным преимуществом США в возможных конфликтах что с Россией, что с Китаем является то, что Вашингтон располагает базами поблизости от территории РФ и КНР, что в значительной мере упрощает такие операции, тогда как Москва и Пекин подобных баз близ американских берегов не имеют.

Морской тральщик проекта 12700 "Александр Обухов" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Резкий рост "минной угрозы", скорее всего, приведет в ближайшее время к росту спроса на противоминное оружие. ВМФ России планирует до 2027 года получить 10 тральщиков нового поколения, построенных по проекту 12700, однако и к их количеству, и к характеристикам есть вопросы. В целом число тральщиков, которыми сегодня располагает ВМФ России, крайне недостаточно, при этом их оснащение оценивается в условиях нового поколения минного оружия как устаревшее. В случае конфликта это может привести к параличу действий флота, учитывая небольшое количество крупных боевых кораблей (в том числе атомных подлодок) и высокий риск их потери в подобных условиях.

Очевидным решением представляется повышение приоритета противоминной обороны в новой госпрограмме вооружения, включая не только строительство тральщиков, но и вертолетов и подводных аппаратов, предназначенных для борьбы с минной угрозой, но возможные параметры этой угрозы и средств ее парирования пока — по крайней мере, публично — представителями Министерства обороны никак не комментировались.

Илья Крамник