Ржавое "жало" незалежного плавающего "москита"

Порошенко посылал на штурм Керченского пролива катера с неисправным вооружением

Провокация ВМС Украины в российских территориальных водах в ноябре минувшего года и ее последствия до сих пор достаточно интенсивно эксплуатируются западными политиками и, разумеется, их украинскими коллегами. Однако есть в этом деле некоторые нюансы, к которым в Киеве явно не хотели бы привлекать излишнее внимание. И это не только тайная подоплека провокации, но и, например, техническое состояние "красы и гордости" украинского "москитного флота", отправленной Порошенко на прорыв в Азовское море.

Собственно, сам незадачливый украинский лидер, как всегда, не подумав, инициировал обсуждение этого щекотливого для него лично вопроса. Во время своего предвыборного турне он ляпнул, что ВСУ имеют на вооружении единственные в своем роде боевые модули.

И немедленно после этого российские СМИ осветили это потрясающее чудо-оружие. В частности, газета "Известия", в чьем распоряжении оказались фото и видеоматериалы артиллерийских систем "Катран-М" (тех самых чудесных модулей), находящихся на задержанных в Керченском проливе бронекатерах "Бердянск" и "Никополь".

Напомним, что боевой модуль (БМ) "Катран-М" является "водной" версией КБА-105 "Шквал", который был разработан в конце 1990-х - начале 2000-х годов киевским Научно-техническим центром артиллерийско-стрелкового вооружения ("НТЦ АСО"). Причина особой любви к ним Порошенко заключается в том, что ими оснащались бронекатера "Гюрза-М" (в том числе "Бердянск" и "Никополь"), выпущенные на заводе "Кузня на Рыбальского" (бывшая "Ленинская кузня"), принадлежавшем ранее ему самому.

Издание сообщает, что на кадрах видеосъемки, сделанной российскими пограничниками, поднявшимися на борт катеров, видно насколько некачественно смонтированы эти системы. В частности, при установке БМ использовалась пожароопасная тряпичная изолента и пластиковые крепления-хомуты, которыми к силовым конструкциям модуля крепится проводка.

А для стабилизации 30-мм пушки, чтобы она при стрельбе не опрокинула суденышко, кустарно смонтирован самодельный балансир, собранный из листов стали, которые скреплены между собой болтами.

"Известия" напоминают, что "новейшие" БМ "Катран-М" собраны на основе стабилизатора оружия 2Э36 с электроприводами, разработанными еще в 1970-е годы. Но дело не только в возрасте - конструкция и сборка из рук вон плохи: видны большие люфты редуктора, что приводит к плохой точности и кучности стрельбы в движении.

К этому можно присовокупить то, что украинские моряки еще и содержали это, мягко говоря, сомнительное оружие в ужасном состоянии – ржавчина была не только на корпусе модулей и его силовых элементах, но и покрывала пушку и пулемет.

Возможно, матросы, имея настрой "сразу в плен", старались не слишком обременять себя обслуживанием этого кустарно слепленного вооружения.

Напомним, что сам проект "Гюрза-М" был признан Министерством обороны и пограничниками Украины абсолютно неудачным, и в 2012 году после закладки двух первых катеров было решено отказаться от постройки запланированной серии в 9 единиц. Проект 58155 был реанимирован и запущен летом 2014 года после победы мятежа и избрания Порошенко главой государства. Можно не сомневаться, что даже самые революционные вооруженные силы не приняли бы на вооружение эти "собранные на коленке" поделки, если бы их не делали на заводе, принадлежащим президенту.

Борис Джерелиевский

Газета "Военно-промышленный курьер",