Сирийская кампания: где готовили летчиков ВКС России

Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.

"Газета.Ru" изучила, как обучают военных летчиков для ВКС России

Сегодня воздушные силы любой страны являются одним из основных элементов ведения военных кампаний. Поэтому на оснащение ВКС России поступают новейшие самолеты 5-го поколения и авиационные ракетные комплексы типа "Кинжал". Однако едва ли не главным остается подготовка летного состава. Как учатся и на чем летают пилоты ВКС, рассказывает "Газета.Ru".

Как известно, лучшим самолетом является тот, которым управляет лучший летчик. Поэтому сегодня подготовке авиаторов в Воздушно-космических силах РФ уделяется первостепенное внимание. Как страшный сон, в ВКС вспоминают 1990-е годы, когда многие выпускники военных училищ в течение первого года после окончания вуза так ни разу и не поднимались в воздух. Сейчас первоначальное обучение молодые пилоты проходят в летных училищах и учебных авиационных базах, а затем совершенствуют свою воздушно-огневую выучку в Липецком авиационном центре.

Чтобы познакомиться с особенностями современного учебного процесса в ВКС, военный обозреватель "Газеты.Ru" изначально планировал посетить Борисоглебскую авиационную базу, где уже началась летная практика курсантов 4-го и 5-го курсов Краснодарского высшего военного авиационного училища им. А.К. Серова.

Она в настоящее время проходит на учебно-боевых самолетах Як-130.

Затем был намечен перелет в Липецкий авиацентр, чтобы там уже вникнуть в детали подготовки авиационного персонала Воздушно-космических сил в целом.

Однако погода сразу начала вносить коррективы. Над взлетной полосой Борисоглебска повис густой туман: аэродром не принимал самолеты. Ожидания, что погода улучшится к 11.00, не оправдались, и вместо Борисоглебска было решено лететь в Липецк. Таким образом, полеты курсантов на Як-130 пока журналистам увидеть не удалось. Тут надо отметить, что Краснодарское авиационное училище является одним из главных центров подготовки летного состава современных российских ВКС, и почти все авиаторы, состоящие на действительной военной службе, заканчивали именно этот вуз.

Перелет в Липецк производился на военно-транспортном самолете Ан-26. Эта машина выпускалась отечественным авиапромом с 1969 по 1986 год. Возраст нашего воздушного корабля с бортовым номером 31 из журналистов перед полетом никто не уточнял, но в том, что этому Ан-26 существенно больше 30 лет, никто не сомневался. Но, как известно, старых самолетов не бывает - они либо "летно годны", либо "летно не годны".

К слову, на аэродроме Чкаловский, откуда группа журналистов вылетала в Липецк, многое из авиационной техники напоминает времена СССР.

Военными вовсю эксплуатируются Ту-154 и Ту-134 различных модификаций, на стоянках аэродрома размещены раритеты типа Ил-62М, Ил-22 (он же Ил-18) и Ил-80 (он же Ил-86) в вариантах воздушных пунктов управления, не говоря уже о военно-транспортных самолетах Ан-26 и Ан-12. В гражданских авиакомпаниях страны этих самолетов уже практически не осталось.

Заканчивая разговор о Чкаловском, следует сказать, что эта авиабаза все-таки является своеобразной воздушной столицей не только ВКС, но и Вооруженных сил страны в целом. Или, если угодно, воздушными воротами. Безусловно, многое за последнее время в Чкаловском изменилось в лучшую сторону, к примеру, построены очень хорошие терминалы по отправке пассажиров, однако некоторые виды напоминают захолустный гарнизон накануне расформирования - разбитые, как после бомбежки, дороги, убогие здания и сооружения.

Кстати, таким сравнительно небольшим самолетом, как наш Ан-26 с бортовым номером 31 и регистрационным RA 36148, в полете управляет экипаж из шести человек. В передней кабине размещаются командир экипажа, помощник командира, бортовой техник (между летчиками немного сзади), штурман (за командиром), бортрадист (за помощником командира). В грузовой кабине оборудовано место техника по авиадесантному оборудованию, но в этом полете подобного специалиста не было, поскольку вместо груза и воинов-десантников были журналисты.

Липецк - центр российской авиации

Липецк встретил солнечной и по-настоящему весенней погодой. Сразу почувствовалось - город расположен существенно южнее Москвы. Кстати, официальное и полное наименование Центра, в который мы прибыли, - Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (ЦПАП и ВИ). Он приравнивается к соединению, то есть к дивизии-корпусу и руководит им генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Центр расположен на аэродроме "Липецк-2" в 8 км к западу от областного центра. Структур в ВКС, выполняющих примерно аналогичные функции, еще три - 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации (Рязань), 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (Торжок), 610-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации (Иваново).

Липецкий центр является основной базой исследования боевых возможностей самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-30СМ и Су-35 с последующим внедрением в практику ВКС наработок, полученных в ходе летных экспериментов. Поэтому одно из основных структурных подразделений Центра - 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиаполк (968-й иисап).

Задачи Липецкого центра многообразны. Но в сфере освоения новой авиационной техники упрощенная схема функционирования ЦПАП и ВИ выглядит приблизительно следующим образом.

Вначале перспективные машины поступают в 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России (Ахтубинск). Там их всесторонне испытывают, а затем они перелетают в Липецк, где их осваивают летчики-инструкторы 968-го иисап и готовят соответствующие методические разработки. Затем на новую технику начинают переучивать летчиков строевых частей. То есть без Липецкого центра в этой цепи не обойтись.

Что касается переучивания летного состава, то, предположим, молодой авиатор в училище освоил пилотирование Як-130, МиГ-29 или Су-25. А попал в авиационный полк, на вооружении которого состоят авиационные комплексы Су-34. В этом случае летчика отправляют в Липецк, где он проходит все этапы необходимой переподготовки (и теорию, и практику) на новый тип самолета.

Или возникла другая проблема - подготовить пилота к одной из самых сложных операций - дозаправка самолета топливом в воздухе. И вновь дорога летчика лежит только через Липецк. Только там авиатора могут научить дозаправлять самолет в полете. И опять-- теория, тренажер, практика, сдача экзаменов.

Наше знакомство с Липецким авиацентром началось с показа тренажерных комплексов. Первым в обширном здании ангарного типа был расположен комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30СМ. Он предназначен для обучения боевых летчиков в условиях, максимально приближенных к реальным.

По внешнему виду этот тренажер - копия головной части фюзеляжа самолета Cу-30СМ, правда, несколько упрощенная - на ней отсутствуют отдельные элементы конструкции (необходимые самолету только в воздухе).

В остальном тренажер практически полностью идентичен кабине боевого самолета: те же приборы и начинка (гидравлика, электричество). На этом тренажере можно даже отработать действия пилота в форс-мажорных ситуациях - к примеру, пожаре двигателя, отказе прицельно-навигационного оборудования, катапультирования. В воздухе на реальной машине это лучше не отрабатывать, ибо вполне реален риск потери истребителя. А на тренажере необходимые действия пилота можно довести до автоматизма.

Первый тренажер, который ранее видел автор этого текста, был тренажерный комплекс для истребителя-перехватчика дальнего действия Ту-128 в уже далеких 1970-х годах. По сравнению с современными устройствами подобного типа сегодня он выглядел бы примитивной конструкцией. Особенно резкий скачок с тех времен совершила графика.

Затем журналистам показали комплексный тренажер экипажа самолета Су-34. Как известно, кабина этой машины оснащена многофункциональными индикаторами, дающими экипажу возможность получать в режиме реального времени больший объем тактической, навигационной, технической и другой информации, необходимой для выполнения полетного задания. Тренажер позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета Су-34.

После журналистов повезли на аэродром, где был показан воздушный бой на малых высотах пары новейших Су-35С и пары многофункциональных истребителей Су-30СМ. Совершенно немыслимые маневры самолетов на предельно малых высотах и фигуры высшего пилотажа непосредственно над взлетной полосой не могли не впечатлить.

Неудивительно, что авиаторы Липецкого центра, отличаясь высокой летной подготовкой, первыми принимают участие во всех вооруженных конфликтах последнего времени. К примеру, практически 100% пилотов Центра прошли через Сирию.

В заключение можно сказать - как бы летчик не передвигался по служебной лестнице в Воздушно-космических силах, Липецк ему не обойти.

Михаил Ходаренок