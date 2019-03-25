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25.03.2019
Газета.ru

Сирийская кампания: где готовили летчиков ВКС России

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Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.
Комплексный тренажер экипажа многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета этого типа.
Источник изображения: Михаил Ходарёнок/"Газета.Ru"

"Газета.Ru" изучила, как обучают военных летчиков для ВКС России

Сегодня воздушные силы любой страны являются одним из основных элементов ведения военных кампаний. Поэтому на оснащение ВКС России поступают новейшие самолеты 5-го поколения и авиационные ракетные комплексы типа "Кинжал". Однако едва ли не главным остается подготовка летного состава. Как учатся и на чем летают пилоты ВКС, рассказывает "Газета.Ru".

Как известно, лучшим самолетом является тот, которым управляет лучший летчик. Поэтому сегодня подготовке авиаторов в Воздушно-космических силах РФ уделяется первостепенное внимание. Как страшный сон, в ВКС вспоминают 1990-е годы, когда многие выпускники военных училищ в течение первого года после окончания вуза так ни разу и не поднимались в воздух. Сейчас первоначальное обучение молодые пилоты проходят в летных училищах и учебных авиационных базах, а затем совершенствуют свою воздушно-огневую выучку в Липецком авиационном центре.

Чтобы познакомиться с особенностями современного учебного процесса в ВКС, военный обозреватель "Газеты.Ru" изначально планировал посетить Борисоглебскую авиационную базу, где уже началась летная практика курсантов 4-го и 5-го курсов Краснодарского высшего военного авиационного училища им. А.К. Серова.

Она в настоящее время проходит на учебно-боевых самолетах Як-130.

Затем был намечен перелет в Липецкий авиацентр, чтобы там уже вникнуть в детали подготовки авиационного персонала Воздушно-космических сил в целом.

Однако погода сразу начала вносить коррективы. Над взлетной полосой Борисоглебска повис густой туман: аэродром не принимал самолеты. Ожидания, что погода улучшится к 11.00, не оправдались, и вместо Борисоглебска было решено лететь в Липецк. Таким образом, полеты курсантов на Як-130 пока журналистам увидеть не удалось. Тут надо отметить, что Краснодарское авиационное училище является одним из главных центров подготовки летного состава современных российских ВКС, и почти все авиаторы, состоящие на действительной военной службе, заканчивали именно этот вуз.

Перелет в Липецк производился на военно-транспортном самолете Ан-26. Эта машина выпускалась отечественным авиапромом с 1969 по 1986 год. Возраст нашего воздушного корабля с бортовым номером 31 из журналистов перед полетом никто не уточнял, но в том, что этому Ан-26 существенно больше 30 лет, никто не сомневался. Но, как известно, старых самолетов не бывает - они либо "летно годны", либо "летно не годны".

К слову, на аэродроме Чкаловский, откуда группа журналистов вылетала в Липецк, многое из авиационной техники напоминает времена СССР.

Военными вовсю эксплуатируются Ту-154 и Ту-134 различных модификаций, на стоянках аэродрома размещены раритеты типа Ил-62М, Ил-22 (он же Ил-18) и Ил-80 (он же Ил-86) в вариантах воздушных пунктов управления, не говоря уже о военно-транспортных самолетах Ан-26 и Ан-12. В гражданских авиакомпаниях страны этих самолетов уже практически не осталось.

Заканчивая разговор о Чкаловском, следует сказать, что эта авиабаза все-таки является своеобразной воздушной столицей не только ВКС, но и Вооруженных сил страны в целом. Или, если угодно, воздушными воротами. Безусловно, многое за последнее время в Чкаловском изменилось в лучшую сторону, к примеру, построены очень хорошие терминалы по отправке пассажиров, однако некоторые виды напоминают захолустный гарнизон накануне расформирования - разбитые, как после бомбежки, дороги, убогие здания и сооружения.

Кстати, таким сравнительно небольшим самолетом, как наш Ан-26 с бортовым номером 31 и регистрационным RA 36148, в полете управляет экипаж из шести человек. В передней кабине размещаются командир экипажа, помощник командира, бортовой техник (между летчиками немного сзади), штурман (за командиром), бортрадист (за помощником командира). В грузовой кабине оборудовано место техника по авиадесантному оборудованию, но в этом полете подобного специалиста не было, поскольку вместо груза и воинов-десантников были журналисты.

Липецк - центр российской авиации

Липецк встретил солнечной и по-настоящему весенней погодой. Сразу почувствовалось - город расположен существенно южнее Москвы. Кстати, официальное и полное наименование Центра, в который мы прибыли, - Государственный ордена Ленина Краснознаменный центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны РФ имени В. П. Чкалова (ЦПАП и ВИ). Он приравнивается к соединению, то есть к дивизии-корпусу и руководит им генерал-лейтенант Юрий Сушков.

Центр расположен на аэродроме "Липецк-2" в 8 км к западу от областного центра. Структур в ВКС, выполняющих примерно аналогичные функции, еще три - 43-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Дальней авиации (Рязань), 344-й центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации (Торжок), 610-й Центр боевого применения и переучивания летного состава Военно-транспортной авиации (Иваново).

Липецкий центр является основной базой исследования боевых возможностей самолетов МиГ-29, МиГ-31, Су-24, Су-25, Су-27, Су-30, Су-34, Су-30СМ и Су-35 с последующим внедрением в практику ВКС наработок, полученных в ходе летных экспериментов. Поэтому одно из основных структурных подразделений Центра - 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиаполк (968-й иисап).

Задачи Липецкого центра многообразны. Но в сфере освоения новой авиационной техники упрощенная схема функционирования ЦПАП и ВИ выглядит приблизительно следующим образом.

Вначале перспективные машины поступают в 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны России (Ахтубинск). Там их всесторонне испытывают, а затем они перелетают в Липецк, где их осваивают летчики-инструкторы 968-го иисап и готовят соответствующие методические разработки. Затем на новую технику начинают переучивать летчиков строевых частей. То есть без Липецкого центра в этой цепи не обойтись.

Что касается переучивания летного состава, то, предположим, молодой авиатор в училище освоил пилотирование Як-130, МиГ-29 или Су-25. А попал в авиационный полк, на вооружении которого состоят авиационные комплексы Су-34. В этом случае летчика отправляют в Липецк, где он проходит все этапы необходимой переподготовки (и теорию, и практику) на новый тип самолета.

Или возникла другая проблема - подготовить пилота к одной из самых сложных операций - дозаправка самолета топливом в воздухе. И вновь дорога летчика лежит только через Липецк. Только там авиатора могут научить дозаправлять самолет в полете. И опять-- теория, тренажер, практика, сдача экзаменов.

Наше знакомство с Липецким авиацентром началось с показа тренажерных комплексов. Первым в обширном здании ангарного типа был расположен комплексный тренажер многофункционального истребителя Су-30СМ. Он предназначен для обучения боевых летчиков в условиях, максимально приближенных к реальным.

По внешнему виду этот тренажер - копия головной части фюзеляжа самолета Cу-30СМ, правда, несколько упрощенная - на ней отсутствуют отдельные элементы конструкции (необходимые самолету только в воздухе).

В остальном тренажер практически полностью идентичен кабине боевого самолета: те же приборы и начинка (гидравлика, электричество). На этом тренажере можно даже отработать действия пилота в форс-мажорных ситуациях - к примеру, пожаре двигателя, отказе прицельно-навигационного оборудования, катапультирования. В воздухе на реальной машине это лучше не отрабатывать, ибо вполне реален риск потери истребителя. А на тренажере необходимые действия пилота можно довести до автоматизма.

Первый тренажер, который ранее видел автор этого текста, был тренажерный комплекс для истребителя-перехватчика дальнего действия Ту-128 в уже далеких 1970-х годах. По сравнению с современными устройствами подобного типа сегодня он выглядел бы примитивной конструкцией. Особенно резкий скачок с тех времен совершила графика.

Затем журналистам показали комплексный тренажер экипажа самолета Су-34. Как известно, кабина этой машины оснащена многофункциональными индикаторами, дающими экипажу возможность получать в режиме реального времени больший объем тактической, навигационной, технической и другой информации, необходимой для выполнения полетного задания. Тренажер позволяет осуществлять подготовку летных экипажей по всему комплексу задач, связанных с пилотированием, навигацией и боевым применением самолета Су-34.

После журналистов повезли на аэродром, где был показан воздушный бой на малых высотах пары новейших Су-35С и пары многофункциональных истребителей Су-30СМ. Совершенно немыслимые маневры самолетов на предельно малых высотах и фигуры высшего пилотажа непосредственно над взлетной полосой не могли не впечатлить.

Неудивительно, что авиаторы Липецкого центра, отличаясь высокой летной подготовкой, первыми принимают участие во всех вооруженных конфликтах последнего времени. К примеру, практически 100% пилотов Центра прошли через Сирию.

В заключение можно сказать - как бы летчик не передвигался по служебной лестнице в Воздушно-космических силах, Липецк ему не обойти.


Михаил Ходаренок

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