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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей

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Источник изображения: vpk-news.ru

ВМС США предложили списать шесть из 22 крупнейших надводных боевых кораблей в американском флоте класса Ticonderoga из-за больших расходов на их содержание. Об этом сообщает Defense News со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

По словам источника, из эксплуатации могут вывести корабли Bunker Hill, Mobile Bay, Antietam, Leyte Gulf, San Jacinto и Lake Champlain. ВМС США хотят предложить конгрессменам начать сдавать их в утиль с 2021 года, несмотря на то, что ранее конгресс поддержал план продления срока службы кораблей.

Defense News уточнил, что большая часть этих кораблей была построена в 1980 годах, поэтому в силу возраста они все чаще требуют ремонта. В результате их содержание обходится Военно-морским силам очень дорого.

РБК цитирует The National Interest, которое пояснило, что положение осложняется тем, что из 92 крупных кораблей ВМС США только 22 обладают космическими и коммуникационными функциями, и на данный момент адекватной замены кораблям класса Ticonderoga нет.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Ticonderoga
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1 комментарий
№1
25.03.2019 12:33
Пусть Порошенки отдадут.Ему надо,у него выборы на носу.Хотя бы продекларируйте намерения отдать,для него это будет поводом провозгласить очередную перемогу и заявить о крепком стратегическом союзе с США!
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