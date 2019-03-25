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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Более 2,5 тыс. единиц военной техники ЮВО возвращено в пункты постоянной дислокации после командно-штабного учения

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие во время тактико-специальных учений Новороссийского гарнизона Южного военного округа (ЮВО). Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Ростов-на-Дону. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Южного военного округа, принимавшие участие в масштабном командно-штабном учении вернулись в пункты постоянной дислокации в составе механизированных колонн, сообщает пресс-служба округа.

"Около 7 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, принимавших участие в масштабном командно-штабном учении общевойсковых армий ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации, в парки возвращено более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе более 1,5 тыс. единиц аппаратных и техники связи полевых пунктов управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к учению были привлечены органы управления округа, объединений, командования соединений и воинских частей 8-й, 49-й, 58-й и общевойсковых армий, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений родов войск окружного подчинения.

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