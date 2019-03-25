Более 2,5 тыс. единиц военной техники ЮВО возвращено в пункты постоянной дислокации после командно-штабного учения

Ростов-на-Дону. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Южного военного округа, принимавшие участие в масштабном командно-штабном учении вернулись в пункты постоянной дислокации в составе механизированных колонн, сообщает пресс-служба округа.

"Около 7 тыс. военнослужащих соединений и воинских частей ЮВО, принимавших участие в масштабном командно-штабном учении общевойсковых армий ЮВО вернулись в пункты постоянной дислокации, в парки возвращено более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе более 1,5 тыс. единиц аппаратных и техники связи полевых пунктов управления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к учению были привлечены органы управления округа, объединений, командования соединений и воинских частей 8-й, 49-й, 58-й и общевойсковых армий, 4-й армии ВВС и ПВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений родов войск окружного подчинения.