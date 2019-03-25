"Русские витязи" прибыли в Малайзию для выступления на международном авиасалоне
Экипажи авиагруппы "Русские витязи" прибыли в Малайзию, они примут участие в международном авиасалоне LIMA-2019; об этом сообщило Минобороны России.
"Во время проведения авиасалона летчики "Русских Витязей" продемонстрируют пилотаж в составе четырех экипажей на самолетах Су-30СМ. Также они выступят парой и одиночно, показав самые эффектные фигуры и перестроения", – рассказали в министерстве, передает РИА "Новости".
Перелет прошел с четырьмя промежуточными посадками, добавили в ведомстве.
"Русские витязи" примут участие в открытии международной выставки", – уточнили в Минобороны.
Международный авиасалон LIMA-2019 будет проходить с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.
Впервые "Русские витязи" выступили на Су-30СМ за рубежом во время авиасалона LIMA-2017, пилоты продемонстрировали тогда фигуры высшего пилотажа.
Алексей Дегтярев
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