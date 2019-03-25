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25.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

"Русские витязи" прибыли в Малайзию для выступления на международном авиасалоне

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Русские Витязи
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

Экипажи авиагруппы "Русские витязи" прибыли в Малайзию, они примут участие в международном авиасалоне LIMA-2019; об этом сообщило Минобороны России.

"Во время проведения авиасалона летчики "Русских Витязей" продемонстрируют пилотаж в составе четырех экипажей на самолетах Су-30СМ. Также они выступят парой и одиночно, показав самые эффектные фигуры и перестроения", – рассказали в министерстве, передает РИА "Новости".

Перелет прошел с четырьмя промежуточными посадками, добавили в ведомстве.

"Русские витязи" примут участие в открытии международной выставки", – уточнили в Минобороны.

Международный авиасалон LIMA-2019 будет проходить с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

Впервые "Русские витязи" выступили на Су-30СМ за рубежом во время авиасалона LIMA-2017, пилоты продемонстрировали тогда фигуры высшего пилотажа.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
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