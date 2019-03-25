Войти
25.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Сопровождение американского бомбардировщика российскими истребителями сняли на видео

460
0
0
Источник изображения: Andrew Winning/Reuters

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлено сопровождение американского бомбардировщика B-52H Stratofortress российским Су-27.

На кадрах запечатлено, как российский истребитель сопроводил американский бомбардировщик в небе над Балтийским морем, передает РИА "Новости".



Ранее в субботу Минобороны сообщило, что истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H.

В четверг Минобороны России заявило, что два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы. Российское военное ведомство также публиковало видео инцидента.

Официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн заявляла, что истребители Су-27 ВКС России якобы не отгоняли B-52 от границы страны над Балтийским морем.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B-52
Су-27
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.03.2019
Бомбы на борту? Бомбардировщики США подлетели к России
25.03.2019
Су-27 дважды за сутки сопроводили самолеты ВВС США над водами Балтики
22.03.2019
"Изменил траекторию": Су-27 отогнали B-52 от границы России
22.06.2017
Истребитель НАТО отогнали от Шойгу
20.06.2014
Дипломатия истребителей
21.06.2007
Трехмаховая угроза
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:35
  • 55
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:34
  • 25
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57