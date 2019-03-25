ВДВ получат новые комплекты парашютов для десантирования боевой техники

В 2019 году ВДВ России получат первые 100 комплектов новейших парашютных систем "Бахча-УПДС".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ со ссылкой на начальника Центральной базы воздушно-десантной техники и имущества ВДВ полковника Юрия Черныха.

Многокупольная система "Бахча-УПДС" предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций.

По словам Юрия Черныха, в этом году ВДВ также получат более 150 комплектов парашютной системы "Арбалет".

Особенностью "Бахчи" стала бесплатформенная конструкция, то есть сами десантируемые машины могут доставлять парашютные комплексы к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта. При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву.