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25.03.2019
Военно-промышленный курьер

ВДВ получат новые комплекты парашютов для десантирования боевой техники

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Источник изображения: vpk-news.ru

В 2019 году ВДВ России получат первые 100 комплектов новейших парашютных систем "Бахча-УПДС".

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ со ссылкой на начальника Центральной базы воздушно-десантной техники и имущества ВДВ полковника Юрия Черныха.

Многокупольная система "Бахча-УПДС" предназначена для десантирования боевых машин типа БМД-4М и БТР-МДМ с экипажем из самолетов Ил-76 и их модификаций. 

По словам Юрия Черныха, в этом году ВДВ также получат более 150 комплектов парашютной системы "Арбалет". 

Особенностью "Бахчи" стала бесплатформенная конструкция, то есть сами десантируемые машины могут доставлять парашютные комплексы к месту погрузки в самолет без дополнительного транспорта. При этом парашюты монтируются на БМД-4М и БТР-МДМ "по-походному": в таком положении машины могут совершать марш-бросок, в том числе с преодолением водных преград на плаву. 

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Страны
Россия
Продукция
Арбалет РЛК
БМД-3
БМД-4
БТР-МДМ Ракушка-М
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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