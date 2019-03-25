Двое за сутки: Су-27 сопроводили бомбардировщики США

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщики США над Балтикой

Российские истребители два раза за сутки поднялись в небо для сопровождения американских бомбардировщиков, выполняющих полеты над нейтральными водами. Это делается для контроля воздушного пространства на значительном удалении от границ РФ. В последнее время самолеты ВВС США замечают рядом с территорией России довольно часто. В Кремле обратили внимание, что это не ведет к укреплению атмосферы безопасности.

Российские истребители Су-27 второй раз за сутки сопровождали бомбардировщики B-52H ВВС США над Балтийским морем, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Национальный центр управления обороны России.

"Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства на значительном удалении от государственной границы Российской Федерации и взяты на сопровождение", - указано в сообщении. Американские самолеты пролетали над нейтральными водами, а Су-27 не допустили их приближение к российской границе, отметил там.

В центре уточнили, что с 14 марта самолеты ВВС США выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

Ранее в этот день "Взгляд.ру" со ссылкой на данные авиационных ресурсов сообщил о пролете трех американских бомбардировщиков B-52H недалеко от границ Калининградской области. Самолеты пролетели с разницей в несколько часов, отмечает издание.

Во время полетов бомбардировщики находились на расстоянии 160-170 километров от морской границы России. Уточняется, что такие самолеты могут нести ядерное оружие.

В последнее время полеты американских бомбардировщиков рядом с границами России стали регулярными. Всего двумя днями ранее Министерство обороны опубликовало на своем YouTube-канале видеозапись, на которой видно, как российские истребители Су-27 сопровождают бомбардировщик B-52 над Балтийским морем.

В описании к ролику указано, что самолет ВВС США обнаружили средства контроля воздушного пространства. Тогда в воздух поднялись два Су-27 и сопроводили американский самолет.

Оба российских самолета вернулись на аэродром только после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета и начал отдаляться от границ России, отмечается в сообщении.

Политолог Владимир Соловейчик уверен, что в данном случае российская сторона сделала все правильно, поскольку страна должна демонстрировать решительность в вопросе защиты своей территориальной целостности, не подпуская самолеты стран НАТО.

Эксперт подчеркнул, что небо РФ не полигон для отработки навыков летного состава военной авиации США. Он сказал ФАН, что действия российских боевых самолетов Су-27 и системы противовоздушной обороны (ПВО) в целом не просто оправданны, но и профессионально выполнены.

"Я сам три десятилетия тому назад проходил срочную службу в частях ПВО. Солдатом, потом сержантом. И прекрасно помню, насколько сложен был механизм контроля за приграничным воздушным пространством, как ответственна была реакция на приближение к нему самолетов стран НАТО, как сразу шел доклад наверх о возможной угрозе, насколько это было ответственно", - рассказал Соловейчик, отметив, что, судя по всему, нынешние военные только увеличили эти навыки.

Он отметил важность такого развития на фоне "наращивания военной угрозы вблизи границ РФ со стороны стран НАТО".

До этого стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был замечен у границ Ленинградской области 18 марта. В ходе того полета американские пилоты сымитировали бомбардировку базы Балтийского флота и приблизились к Петербургу на 191 километр.

Тремя днями ранее стратегический бомбардировщик ВВС США снова приблизился к российским границам. По данным РИА "Новости", американский Boeing B-52H Stratofortress заметили в районе Балтики. Бомбардировщик пролетел у границ Польши и приблизился к Калининградской области.

На увеличение активности иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России обратила внимание газета "Красная звезда". По данным издания, только за прошедшую неделю воздушную разведку вдоль российских границ провел 21 летательный аппарат.

Газета сообщила, что истребителям дежурных сил ПВО пришлось четыре раза подниматься в воздух, благодаря чему они не допустили нарушения воздушного пространства России.

За неделю до этого российские военные замечали у своих границ 17 иностранных летательных аппаратов, проводивших разведывательную деятельность, также сообщала газета "Красная звезда" со ссылкой на данные Минобороны России.

Судя по опубликованной инфографике, дежурные силы ПВО за ту неделю выполнили три вылета для перехвата и сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. В оборонном ведомстве также обратили внимание, что нарушений воздушного пространства России допущено не было.

В Кремле выразили сожаление из-за таких действий американской стороны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что все это не ведет к укреплению атмосферы безопасности и стабильности в непосредственной близости от границ России.

Лидия Мисник