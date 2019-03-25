Американский ответ шведам на слова о преувеличенной мощи С-400

Недавно Агентство оборонных исследований Швеции (Swedish Defense Research Agency) провело исследований вооружений сил ПРО России. В нем утверждается, что знаменитая российская тактика на Балтике по преграждению доступа и блокировке зон, так называемая А2/AD, сильно переоценена. Да и мощь и умения легендарного ЗРК российской сборки С-400 "Триумф" сильно преувеличены. Американские эксперты, проанализировав данную работу шведских экспертов, приводят свои соображения по поводу реальной обороноспособности противоракетной и противовоздушной обороны Российской Федерации.

Источник изображения: almaz-antey.aircrafts.news

Главным сомнением шведов относительно систем С-400 стала способность ЗРК при помощи ракет 40Н6 перехватывать авиацели на расстоянии 400 километров: такая дальность прицельной стрельбы по самолетам-ракетоносителям потенциального противника делает возможность уничтожения "Триумфов" с воздуха практически нулевой. Для того чтобы точно наводить ракеты на такие дальние дистанции, любой комплекс ПВО должен уметь видеть "поверх" радиогоризонта, эффект чего появляется из-за естественной кривизны шарообразной поверхности Земли.

Аналитики "National Interest" указывают на тот факт, что у этой проблемы есть несколько решений, и, судя по всему, одно или несколько из них в комплексе реализовано при разработке С-400 "Триумф" и следующей системы — С-500 "Прометей". Речь идет о применении электронных систем загоризонтной радиолокации, или о работе комплекса СЕС ("cooperative engagement capability", что на русский можно перевести как способность "коллективной самообороны").

По оценкам экспертов, первый метод технически несовершенен: загоризонтные радары работают на низких частотах и не могут определить точные координаты цели, находящейся дальше трех километров. А трехкилометровая дистанция явно недостаточна, чтобы вовремя обнаруживать и уничтожать ракеты, особенно выпущенные по самим ЗРК С-400. Правда, "Триумфы" могут стрелять ракетами с самонаводящимися головками. Судя по штатным характеристикам таких головок, радиус их действия — тридцать километров, что уже достаточно для точного поражения крупных целей типа вражеского самолета-ракетоносителя, способного уничтожить российские системы ПРО.

Согласно тактике СЕС, или "коллективной самообороны", координаты воздушных целей передаются с радиолокационных самолетов дальнего обнаружения на наземные пункты противоракетной обороны для точного наведения ракет класса "земля-воздух" на летающие объекты на дальних дистанциях. В российских ВКС двадцать бортов А-50М, электроника которых способна засечь неприятельскую авиацию на расстоянии порядка восьмисот километров. Этого более чем достаточно для систем С-400. Правда, проблема в том, что самолеты должны передавать данные по целям на землю офицерам-наводчикам "Триумфов" или напрямую в электронные мозги ЗРК.

Минобороны РФ никогда не анонсировало наличия подобной возможности обмена информацией между самолетами А-50М и ЗРК С-400/ (перспективной) C-500. Однако еще во времена холодной войны ведущий МиГ-31 мог обмениваться данными по целям с ведомым перехватчиком в автоматическом режиме. Так что реализовать такую систему передачи данных "воздух-земля" российские инженеры могут вполне быстро и эффективно. Кстати, скорее всего, на отечественных ЗРК последнего поколения С-500 "Прометей" такая возможность получения данных с радиолокационных самолетов уже предусмотрена.

Более того, по мнению американских аналитиков, шведские специалисты сильно преуменьшили способности С-400 по самообороне. Одна система "Триумф" одновременно может отслеживать и поражать от 16 до 64 воздушных мишеней в зависимости от того, какими снарядами заряжен ЗРК изначально. Возможно, атакуя это оружие сил ПРО РФ большим количеством высокоточных ракет и вдобавок с применением маскировочных объектов (которые зенитно-ракетный комплекс сбивал бы тоже и тратил бы свой арсенал впустую), некоторые снаряды могли бы достичь цели.

Источник изображения: almaz-antey.aircrafts.news

Однако надо учитывать, что российские пункты ПРО всегда прикрываются системами противовоздушной обороны, такими, как самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", которые при необходимости и будут сбивать маскировочные фальшивые цели. К тому же нельзя забывать, что С-400 умеют отличать фальшивые мишени от настоящих, не расходуя свои заряды на цели-пустышки.

Отдельно сами по себе "Панцири" не очень точные, их радары недостаточно мощные. Однако, работая на прикрытии батальона "Триумфов" и используя точные координаты целей с их радаров, "Панцири" становятся надежным и точным истребителем любых объектов в воздухе. Вдобавок для них ведется разработка габаритно более компактных зарядов, так что в скором будущем они смогут наносить больше ударов и по небольшим целям без перезарядки, делаясь незаменимым противовоздушным и противоракетным щитом для "Триумфов" в случае массированной ракетной атаки.

Источник изображения: almaz-antey.aircrafts.news

Вдобавок к "Панцирям" для прикрытия с воздуха ЗРК С-400 зачастую добавляют ракетные комплексы "Тор". Кластер С-400 + "Панцирь-С1" + "Тор" практически неуязвим с воздуха. В Калининграде силы ПРО РФ применяют именно эту оборонительную схему. Помимо этого, как уже упоминалось выше, С-400 "Триумф" умеет распознавать "разъединенные" цели и не тратить на такие ложные маскировочные объекты свой боезапас.

Понятно, что любую технику при желании и необходимости можно вывести из строя. И в этом шведские аналитики правы. Но по оценкам американских экспертов "NI", шведы явно недооценили российские "Триумфы" и "Прометеи". Реально для уничтожения радаров комплекса С-400 и С-500, прикрытых "Панцирем" и "Тором", нужно большое количество ракет и отвлекающих мишеней, причем при одновременном массированном ударе. Российская тактика по преграждению доступа и блокировке зон А2/AD на Балтике действительно работает, и система коллективной самообороны российских сил ПРО и ПВО отлажена надежно.