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25.03.2019
Российская газета

По прозвищу "Джо": В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы

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Источник изображения: Джордж Йошитэйк, сержант Джон Келли / wikimedia.org

Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы. Для Америки она стала символом безумия холодной войны.

Журнал The National Interest посвятил этому событию полувековой давности статью с громким заголовком "Самая мощная ядерная бомба России могла уничтожить Лос-Анджелес одним ударом".

"Каждый, кто находился в пределах 50 миль от эпицентра взрыва, получал ожоги третьей степени. Она была в 3000 раз мощнее, чем бомба, сброшенная на Хирасиму", - с таких жутких заявлений начинается материал.

Впрочем, в отличие от США свое оружие СССР не испытывал на городах. Как известно, Царь-бомбу сбросили на ядерный полигон "Сухой нос" (архипелаг Новая Земля).

Миссию поручили майору Андрею Дурновцеву. Он был командиром бомбардировщика Ту-95 "Медведь", едва вместившего "чудовищных размеров" боеприпас.

Ее длинна была 26 футов (почти 8 метров), а диаметр около 7 футов (более 2 метров).

Сопровождал "Медведя" самолет Ту-16 "Барсук".

Сбрасывали бомбу с парашютом, чтобы замедлить ее падение. Это, поясняют в статье, давало самолетам шанс "сбежать" из эпицентра взрыва.

Ее падение длилось три минут с высоты 4000 метров.

"Ударная волна разбила окна на расстоянии более 500 миль (800 километров),  - описывают последствия в статье. - Свидетели видели вспышку сквозь плотный облачный покров более чем в 600 милях от места взрыва".

Ядерный гриб "пророс" в стратосферу.

"Американцы любят приводить это в качестве примера того, насколько сумасшедшей была холодная война, и какими безумными были русские. Русские, кажется, гордятся этим", - цитирует издание историка Технологического института Стивенса Алекса Веллерштейна.

При этом в США отмечают, что Царь-бомба была одним из самых "чистых" ядерных вооружений. Ее конструкция сводила к минимуму радиационное загрязнение окружающей среды.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Продукция
СПМ-3 Медведь
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
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