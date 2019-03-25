Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами

Ситуация с признанием Крыма российским в корне отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News.

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В ходе беседы журналистка напомнила госсекретарю, что Соединенные Штаты ввели санкции против России из-за включения в ее состав Крымского полуострова. Теперь же Вашингтон сам собирается признать Голанские высоты израильскими. Она спросила, не являются ли такие действия американской администрации "политикой двойных стандартов".

Нет, что вы, вовсе нет. Действия президента Трампа по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это же так просто

– заявил Помпео, комментируя недавнее высказывание американского лидера о том, что Вашингтону следует признать юрисдикцию Израиля над Голанами.

Он также отверг заявления о том, что такого рода признание нарушает резолюции СБ ООН. По словам госсекретаря, "США – это силы добра на Ближнем Востоке", а намерение Трампа благородно, поскольку расширяет возможности для стабильности во всем регионе.

Напомним, принадлежащие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены израильской армией в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Позднее, в 1981 году израильский парламент принял закон, провозгласивший суверенитет Израиля над этой территорией. В декабре того же года Совбез ООН принял резолюцию 497, в которой аннексия Голанских высот была признана недействительной.

В Сирии раскритиковали заявление Трампа.

По словам главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, подобные высказывания могут спровоцировать продолжительную войну с большим количеством жертв и с самыми плачевными последствиями.

Он добавил, что заявление Трампа о признании Голан израильской территорией является "наглой попыткой изменить принцип принятия международных решений" и пренебрежением устоями Совбеза ООН.