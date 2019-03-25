Войти
25.03.2019
Военное обозрение

Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами

829
1
0

Ситуация с признанием Крыма российским в корне отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Sky News.

Источник изображения: https://wikiway.com

В ходе беседы журналистка напомнила госсекретарю, что Соединенные Штаты ввели санкции против России из-за включения в ее состав Крымского полуострова. Теперь же Вашингтон сам собирается признать Голанские высоты израильскими. Она спросила, не являются ли такие действия американской администрации "политикой двойных стандартов".

Нет, что вы, вовсе нет. Действия президента Трампа по отношению к Голанским высотам – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля. Это же так просто

– заявил Помпео, комментируя недавнее высказывание американского лидера о том, что Вашингтону следует признать юрисдикцию Израиля над Голанами.

Он также отверг заявления о том, что такого рода признание нарушает резолюции СБ ООН. По словам госсекретаря, "США – это силы добра на Ближнем Востоке", а намерение Трампа благородно, поскольку расширяет возможности для стабильности во всем регионе.

Напомним, принадлежащие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены израильской армией в 1967 году в ходе Шестидневной войны. Позднее, в 1981 году израильский парламент принял закон, провозгласивший суверенитет Израиля над этой территорией. В декабре того же года Совбез ООН принял резолюцию 497, в которой аннексия Голанских высот была признана недействительной.

В Сирии раскритиковали заявление Трампа.

По словам главы сирийской сети по правам человека Ахмада Казема, подобные высказывания могут спровоцировать продолжительную войну с большим количеством жертв и с самыми плачевными последствиями.

Он добавил, что заявление Трампа о признании Голан израильской территорией является "наглой попыткой изменить принцип принятия международных решений" и пренебрежением устоями Совбеза ООН.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Компании
ООН
Похожие новости
31.10.2017
Победа близка как никогда
18.04.2017
Заложники международного права
06.07.2016
США не дают Ирану "расправить крылья": разговор на языке санкций продолжен
22.09.2014
Миссия выполнена
15.11.2013
Рейтинг 157 стран, заключивших контракты на импорт ВиВТ в 2005-2012 гг., возглавляют Саудовская Аравия, Индия и Австралия
25.03.2013
Флибустьеры и Пентагон
1 комментарий
№1
25.03.2019 09:51
Цитата, q
Нет, что вы, вовсе нет. Действия президента Трампа Путина по отношению к Голанским высотам к Крыму – это признание реального положения дел на местах и ситуации в области безопасности, необходимой для защиты Израиля России. Это же так просто
Вот так правильно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57