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25.03.2019
Интерфакс-АВН

Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии

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Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером
Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Мюнхен и отказался от совместного выступления с немецким канцлером.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Париж. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал в субботу победу над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Сирийские демократические силы объявили, что пал последний бастион ИГ. Я воздаю честь нашим партнерам и армиям международной коалиции, частью которой является Франция. Они с решимостью боролись против террористов за нашу безопасность", - написал французский президент в своем "Твиттере".

"Мы не забудем жертв ИГ. Пройденный сегодня этап имеет огромное значение: устранена главная опасность для нашей страны", - отметил Э.Макрон.

В то же время он подчеркнул: "Но угроза остается, и борьба против террористических групп должна продолжаться".

Как сообщалось, ополченцы из Сирийских демократических сил объявили в субботу об освобождении последней территории, удерживаемой террористической группировкой "Исламское государство" в населенном пункте Багуз.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Сирия
Франция
Продукция
Бастион
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1 комментарий
№1
25.03.2019 12:30
Как?! И эти тоже нас победили?(с)

Макрон-стронг!
-1
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