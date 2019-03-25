Войти
25.03.2019
ТАСС

Новый спорткомплекс Нахимовского училища в Петербурге откроется в сентябре 2019 года

651
0
+2
Нахимовское военно-морское училище
Нахимовское военно-морское училище
Источник изображения: Яндекс

Строители возведут стрелковый тир, залы для единоборств, ледовое поле и современный скалодром на площади 5,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Строительство уникального спортивного комплекса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге будет завершено к 1 сентября 2019 года, об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. Спортивная база нового комплекса будет в распоряжении как воспитанников Нахимовского училища, так и Суворовского военного училища.

По информации военного ведомства, на площади 5,6 тыс. кв. м будут построены ледовое поле, стрелковый тир, залы для единоборств. Кроме того, строители впишут в высокие своды современный скалодром, тренажер для горнолыжного спуска. Новый комплекс будет размещен в памятнике культурного наследия, историческом здании старинной фильтро-озонной станции после его масштабной реконструкции.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который проверил ход реконструкции в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа, отметил, что "у военно-строительного комплекса Минобороны накоплен большой опыт не только реконструкции и реставрации исторических зданий, но и приспособление их под современные нужды с сохранением первоначального облика".

"Для Санкт-Петербурга, города, который веками хранит неповторимую архитектуру, безусловно, это очень важно. Мы всегда это учитываем. Здесь мы решили использовать не только ширину и длину сооружения для хоккейной коробки, но и архитектурную высоту. Высокие своды позволяют сделать скалодром и даже тренажер для горнолыжного спуска", - добавил замминистра.

Проект комплексной реконструкции Нахимовского военно-морского училища был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году при посещении крейсера боевой славы "Аврора". Основной задачей реконструкции являлось увеличение учебного и казарменного фондов училища за счет создания единой территории образовательного кластера. Возведение нового корпуса училища началось в конце 2017 года и завершилось всего за 181 день. Корпус в форме классического каре с плацем для построений во внутреннем дворе примыкает к историческому зданию и формирует единый архитектурный ансамбль.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Спорт
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
13.09.2018
WNP (Польша): Учения "Восток-2018": демонстрация военной мощи или политический шантаж?
09.06.2018
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
20.04.2017
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
21.10.2013
МО России: Сергей Шойгу подвел итоги совместного стратегического учения «Запад-2013»
30.09.2013
Владимир Путин положительно оценил учения «Запад-2013»
20.05.2008
ДОВСЕ: Никто не хочет уступать
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.03 14:11
  • 54
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 25.03 14:07
  • 2
Новое хищение: ФСБ пришла с обысками на предприятия Липецка
  • 25.03 13:58
  • 2
Руководитель липецкого предприятия, где прошли обыски в связи с нарушениями при выполнении гособоронзаказа, был саентологом - ТВ
  • 25.03 13:39
  • 5
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 25.03 13:34
  • 1
Новейший транспортник передадут ВКС России через неделю
  • 25.03 13:24
  • 1
Россия снова завалила проект Ил-112В
  • 25.03 13:03
  • 5
Gazeta (Польша): Путин ищет очередной Крым, ему нужен успех, чтобы замаскировать слабость России
  • 25.03 12:59
  • 32
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 25.03 12:47
  • 2
Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ
  • 25.03 12:33
  • 1
ВМС США планируют списать шесть крупнейших боевых кораблей
  • 25.03 12:30
  • 1
Макрон приветствовал разгром последнего оплота ИГ в Сирии
  • 25.03 12:26
  • 2
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 25.03 12:26
  • 1
Неубедительно: МИД ответил на заявление США о разгроме ИГ
  • 25.03 12:17
  • 24
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 25.03 11:52
  • 3
Американские истребители получат шанс в бою с Су-57