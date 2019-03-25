Новый спорткомплекс Нахимовского училища в Петербурге откроется в сентябре 2019 года

Строители возведут стрелковый тир, залы для единоборств, ледовое поле и современный скалодром на площади 5,6 тыс. кв. м

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Строительство уникального спортивного комплекса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге будет завершено к 1 сентября 2019 года, об этом в субботу сообщили в Минобороны РФ. Спортивная база нового комплекса будет в распоряжении как воспитанников Нахимовского училища, так и Суворовского военного училища.

По информации военного ведомства, на площади 5,6 тыс. кв. м будут построены ледовое поле, стрелковый тир, залы для единоборств. Кроме того, строители впишут в высокие своды современный скалодром, тренажер для горнолыжного спуска. Новый комплекс будет размещен в памятнике культурного наследия, историческом здании старинной фильтро-озонной станции после его масштабной реконструкции.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, который проверил ход реконструкции в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа, отметил, что "у военно-строительного комплекса Минобороны накоплен большой опыт не только реконструкции и реставрации исторических зданий, но и приспособление их под современные нужды с сохранением первоначального облика".

"Для Санкт-Петербурга, города, который веками хранит неповторимую архитектуру, безусловно, это очень важно. Мы всегда это учитываем. Здесь мы решили использовать не только ширину и длину сооружения для хоккейной коробки, но и архитектурную высоту. Высокие своды позволяют сделать скалодром и даже тренажер для горнолыжного спуска", - добавил замминистра.

Проект комплексной реконструкции Нахимовского военно-морского училища был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным в 2016 году при посещении крейсера боевой славы "Аврора". Основной задачей реконструкции являлось увеличение учебного и казарменного фондов училища за счет создания единой территории образовательного кластера. Возведение нового корпуса училища началось в конце 2017 года и завершилось всего за 181 день. Корпус в форме классического каре с плацем для построений во внутреннем дворе примыкает к историческому зданию и формирует единый архитектурный ансамбль.