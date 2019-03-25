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25.03.2019
Российская газета

В НВМУ откроют спорткомплекс с тренажером для горнолыжного спуска

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Кадеты
Кадеты в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища.
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Ильяшенко

Строительство уникального спортивного комплекса Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге будет завершено к 1 сентября этого года. Ход масштабной реконструкции учебного заведения проверил замминистра обороны Тимур Иванов.

На площади 5600 квадратных метров будут построены ледовое поле, стрелковый тир и залы для единоборств. Кроме того, специалисты военно-строительного комплекса Минобороны впишут в исторические своды НВМУ современный скалодром и тренажер для горнолыжного спуска. Новый комплекс разместится в памятнике культурного наследия - историческом здании старинной фильтро-озонной станции, в котором идет масштабная реконструкция.

"У военно-строительного комплекса Минобороны накоплен большой опыт не только реконструкции и реставрации исторических зданий, но и приспособление их под современные нужды с сохранением первоначального облика, - сказал во время посещения Нахимовского училища Тимур Иванов. - Для Санкт-Петербурга, города, который веками хранит неповторимую архитектуру, безусловно, это очень важно. Мы всегда это учитываем. Здесь мы решили использовать не только ширину и длину сооружения для хоккейной коробки, но и архитектурную высоту. Высокие своды позволяют сделать скалодром и даже тренажер для горнолыжного спуска".

Спортивной базой нового комплекса смогут пользоваться не только воспитанники НВМУ, но и местные суворовцы.


Юрий Гаврилов

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Спорт
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